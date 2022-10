Sony ujawniło datę premiery Spider-Man: Miles Morales w wersji PC. Zainteresowani, których zapewne będzie całkiem sporo, zagrają za nieco ponad miesiąc.

Data premiery Spider-Man: Miles Morales na PC

Od pewnego czasu gracze korzystający z PC otrzymują kolejne gry, jakie wcześniej oferowano wyłącznie na konsolach PlayStation. W czerwcu potwierdzono, że do ich grona dołączą także Spider-Man i Spider-Man: Miles Morales. Pierwsza z wymienionych już zadebiutowała na nowej dla siebie platformie, na drugą zgodnie z zapowiedziami nadal czekamy. Do kiedy? Właśnie to sprecyzowano.

Spider-Man: Miles Morales zadebiutuje na PC 18 listopada. Już teraz wystartowała natomiast przedsprzedaż, grę można zamawiać w sklepach Steam oraz Epic Games Store. Cena wynosi 219 złotych. Jest zatem odrobinę niższa niż było to w przypadku gry Spider-Man wycenionej na 259 złotych (a początkowo zanosiło się na aż 299 złotych).

Spider-Man: Miles Morales - zwiastun i funkcje wersji PC

Wymagania sprzętowe Spider-Man: Miles Morales

Na powyższym zwiastunie możecie zobaczyć nie tylko porcję ujęć ujęć z rozgrywki, ale także kilka informacji dotyczących funkcji, na jakie mogą liczyć posiadacze komputerów. Raczej bez zaskoczenia, Sony także w tym przypadku akcentuje przede wszystkim odblokowany limit klatek na sekundę oraz obsługę technologii NVIDIA DLSS, a także NVIDIA DLAA oraz NVIDIA Reflex. Nie zapomniano też o obsłudze monitorów UltraWide.

A skoro do premiery blisko, nie wypadało pominąć również informacji o wymaganiach sprzętowych gry. I tu dla Sony mały plusik, bo pokusiło się o dość rozbudowane zestawienie. Można przyjrzeć się nie tylko przykładowym konfiguracjom, ale też ustawieniom, na jakie mają pozwalać.

Źródło: blog.playstation