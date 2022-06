Spider-Man: No Way Home powraca do kin w rozszerzonej wersji. Wszystko wskazuje więc na to, że wyścig o rekordowe 2 mld dolarów wpływów z kas jeszcze się nie skończył.

Spider-Man No Way Home – premiera po premierze

Już od jakiegoś czasu w sieci krążyły pogłoski o kolejnym otwarciu hitowej produkcji z MCU. Teraz możemy potwierdzić je z całą stanowczością. Głos w sprawie zajęło bowiem samo Sony Pictures, ogłaszając:

Wersja More Fun Stuff wchodzi na ekrany kin w USA i Kanadzie 2 września! Więcej krajów zostanie ogłoszonych wkrótce!

Premiera wersji z rozszerzonymi i usuniętymi scenami ma być sposobem na uczczenie 60. rocznicy powstania postaci Spider-Mana i 20. od czasu, gdy pierwsza wysokobudżetowa produkcja z jej udziałem ujrzała światło dzienne.

Będzie to też okazja do przebicia progu 2 mld dolarów wpływów z kas, co stanowiłoby szósty przypadek w całej historii przemysłu kinowego. Przypomnijmy, że na tę chwilę tytuł plasuje się na trzecim miejscu wszechczasów pod względem dochodowości na rodzimym rynku oraz na szóstym miejscu w światowych zestawieniach z wynikiem 1,901 mld dolarów (przy braku chińskiej premiery). Jest więc o co walczyć.

Spider-Man No Way Home – zwiastun i rzut oka na fabułę

Spider-Man: Bez drogi do domu to trzeci film z serii MCU z udziałem Toma Hollanda. Niezmiennie w roli Petera Parkera (którego tożsamość nie jest już dla nikogo tajemnicą) zmuszony jest on zmierzyć się z groźnymi złoczyńcami z multiwersum. W starciu wspierają go alternatywni Spider-Mani, w których wcielają się Tobey Maguire z filmów Sama Raimiego oraz Andrew Garfield z serii Niesamowity Spider-Man.

