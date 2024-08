Sprzedawcy i kupujący z całej Polski mogą obecnie wybierać spośród wielu platform e-commerce. Przedstawimy dziś pięć polecanych serwisów pozwalających na sprzedaż w Internecie. Sprawdzamy cenę za wystawienie oferty i możliwości organizowania wysyłki przez platformę.

Zastanawiasz się nad sprzedażą niepotrzebnej rzeczy, starego samochodu, czy nietrafionego prezentu? W Polsce istnieje wiele platform sprzedażowych online, które możemy w tym celu wykorzystać. Możemy je porównać do internetowych wersji bazarków, gdzie sprzedawcy konkurują między sobą o zainteresowanie potencjalnych klientów. Sprawdźmy więc, które platformy e-commerce (czyli do handlu w sieci) są najlepsze i dla jakich sprzedawców są przeznaczone.

OLX - najpopularniejszy serwis ogłoszeniowy w polskim Internecie

Czy ktoś pamięta jeszcze serwis Tablica.pl? Z czasem zmienił nazwę właśnie na OLX, popularną platformę z ogłoszeniami. Serwis OLX jest przeznaczony zarówno dla profesjonalnych sprzedawców (firm), jak i osób prywatnych. Dodanie ogłoszenia jest bardzo proste - zrobimy to z poziomu komputera lub bardzo intuicyjnej aplikacji mobilnej. Wystarczy wykonać kilka zdjęć produktu, wybrać odpowiednią kategorię i wymyślić przykuwający uwagę tytuł. Dużą rolę w powodzeniu sprzedaży ma właściwe ustalenie poziomu ceny.

Wśród kolejnych opcji znajdziemy możliwość zaznaczenia metody wysyłki lub dostawy. Możemy zdecydować się na osobiste przekazanie towaru (odbiór osobisty) lub wysyłkę. Może ją zorganizować OLX, na przykład poprzez sieć paczkomatów. To bardzo wygodne i dla sprzedających, i kupujących.

Platforma sprzedażowa OLX - informacje

W wielu kategoriach dodawanie ogłoszeń na OLX jest darmowe, choć z pewnym limitem. Czasami warto jednak rozważyć dodatkowe (płatne) formy promocji i wyróżnienie naszego ogłoszenia. Do najdroższych należy wystawienie ogłoszenia sprzedaży samochodu. W zależności od jego ceny (i formy płatności) to koszt od około 25 złotych do nieco ponad 50 złotych.

Kontakt między kupującymi a sprzedawcą odbywa się przez wewnętrzny czat. Możliwe jest również podanie numeru telefonu w ogłoszeniu. OLX zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji - dla obu jej stron.

Vinted - internetowy bazarek z używanymi ciuchami (i nie tylko)

W ostatnich latach Vinted cieszy się coraz większą popularnością i rozpoznawalności. Może nieco przypominać platformę sprzedażową OLX. Mamy tu jednak nieco ograniczony zakres dostępnych kategorii. O ile na OLX możemy wystawić “niemal wszystko” (w tym ogłoszenia o pracę, samochody, reklamy usług), na Vinted trafiają raczej ubrania, buty, torebki, plecak, zegarki biżuteria, kosmetyki, czy produkty dla domu.

Sporą popularnością wśród klientów na Vinted cieszą się produkty używane. Wystawienie przedmiotu jest bardzo proste. W aplikacji Vinted klikamy “Sprzedaj”, dodaj zdjęcia, opis i cenę produktu. W przypadku odzieży i innych produktów, które trafiają na Vinted, bardzo ważne jest dokładne opisanie wszelkich rozmiarów, marki, a także stanu. Sprzedawca wybiera też opcje wysyłki. Możliwe jest zaznaczenie opcji “Cena do negocjacji”, choć i bez tego zapewne wielu zainteresowanych zapyta o taką opcję.

Co warto wiedzieć o serwisie Vinted?

Właściwie każdy może zostać sprzedawcą na Vinted. Swoje ogłoszenia wystawiają osoby prywatne, a także firmy. Samo wystawienie ogłoszenia jest darmowe, jak i jego utrzymywanie w serwisie. Platforma nie nalicza także prowizji od sprzedaży. Dodatkowe opłaty dotyczą więc właściwie tylko opcji nieobowiązkowych, jak lepsza promocja lub dotarcie do większego grona klientów. Ceny takiej promocji zależą od wybranych opcji i długości trwania pakietu.

Vinted jest serwisem, w którym to kupujący ponosi koszt. Opłata pokrywa koszt działania ochrony kupujących, czy funkcjonowania serwisu. Na koszt wpływa prowizja (stała stawka, na przykład 2,90 zł) oraz pewien procent od ceny wybranego przedmiotu (zwykle wynosi 5%). Kupujący może też m.in. dopłacić za ubezpieczenie przesyłki.

Jest wiele form dostawy, które sprzedawca zaznacza w ogłoszeniu. Od odbioru osobistego, przez usługi Poczty Polskiej i InPost, aż po różne firmy kurierskie. Sprzedawca może zaznaczyć opcję darmowej wysyłki, wtedy to on pokryje jej koszt. Może być to niezłym rozwiązaniem zachęcającym klientów do wybrania właśnie naszego produktu. Vinted może automatycznie wysłać sprzedawcy etykietę, kiedy dojdzie do finalizacji transakcji. Dotyczy to oczywiście tylko niektórych przewoźników.

Ochrona kupujących w Vinted pozwala na zwrot pieniędzy, jeśli nie otrzymają przesyłki. To samo stanie się, jeżeli produkt nie jest zgodny z opisem z aukcji.

Allegro - od lat platforma sprzedażowa numer 1 w polskiej sieci

Wielu sprzedawców (zarówno zawodowców, jak i osób prywatnych) rozpoczynało swoją karierę w e-commerce właśnie na Allegro. Serwis jest najpopularniejszą platformą sprzedażową w Polsce już od naprawdę długiego czasu. Początkowo najpopularniejsze były aukcje, w których cenę ustalono poprzez licytację. Dziś najczęściej ogłoszenia na Allegro mają formę”Kup teraz”.

Obecnie Allegro jest naprawdę rozbudowanym serwisem e-commerce. Platforma ma mnóstwo funkcji dla sprzedawców, a kupujący mogą korzystać z licznych benefitów. Najpopularniejsza jest oczywiście subskrypcja Allegro SMART! pozwalająca liczyć na darmową wysyłkę i zwroty, jak i dostęp do ofert promocyjnych.

Serwis sprzedażowy Allegro - opłaty, wysyłka, oceny sprzedawców

Niestety, obecnie Allegro nie jest najlepszym miejscem do sprzedaży przez osoby prywatne. Tę rolę przejął OLX - oba serwisy mają zresztą tego samego właściciela. Dla sprzedawców-amatorów pozostawiono natomiast opcję Allegro Lokalnie. Tam prowizja za sprzedaż przedmiotu wynosi 7,9% ceny (w kategorii elektronika - 4,9%).

Allegro w obecnej formie przypomina nieco takie platformy, jak Amazon lub AliExpress Wystawiając przedmioty na Allegro możemy skorzystać z wsparcia, choćby w postaci organizowania wysyłki przez serwis. Sprzedający zaznacza, jakie formy wysyłki będą dostępne, a kupujący wybiera dogodną dla niego formę. Po finalizacji transakcji sprzedawca otrzymuje komplet dokumentów (np. dane do paczkomatu lub etykietę) niezbędnych do wysyłki.

Ciężko jednoznacznie opisać ceny sprzedaży przez Allegro. Składa się na nią opłata za wystawienie aukcji/oferty, a także prowizja, czy opłaty za dodatkowe usługi (jak promocja ogłoszenia i jego wyróżnienie). Opłaty różnią się w zależności od kategorii (a tych jest po prostu mnóstwo) i wartości przedmiotu. Zwykle wysokość prowizji za wystawienie waha się od 5 groszy do 5 złotych i jest ona naliczana co 10 dni.

Facebook Marketplace - możliwość dotarcia do ogromnej rzeszy klientów

Dla wielu użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, zainteresowanych sprzedażą lub kupnem przeróżnych rzeczy, to właśnie ten serwis może się sprawdzić. Nie musimy korzystać z dodatkowej platformy, czy pobierać kolejnej aplikacji na smartfona.

Platforma Facebook Marketplace jest miejscem, w którym każdy użytkownik FB może wystawić swój produkt. Wystarczy przypisać do do wybranej kategorii, dodać opis, zdjęcia i cenę. To bardzo proste i intuicyjne - nie jest to specjalny serwis sprzedażowy, a jedynie dodatkowa funkcja większego portalu.

FB Marketplace - informacje o platformie sprzedażowej na Facebooku

Niestety, w związku z tym nie ma tu zbyt wielu opcji dla sprzedawców i kupujących. Sprzedający nie może korzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi, musi też sam zorganizować wysyłkę - po prostu nadać paczkę lub umówić się z klientem na spotkanie. Klienci nie mogą też liczyć na dodatkową ochronę kupujących. W razie próby oszustwa, czy otrzymania produktu niezgodnego z opisem pozostaje więc nam próbować dogadać się ze sprzedawcą lub wejść z nim na ścieżkę prawną (np. złożyć zawiadomienie do sądu).

Jest też jednak ogromny plus, który dla wielu zainteresowanych rekompensuje powyższe braki. Facebook Marketplace jest darmowa platformą sprzedażową. Ani sprzedawca, ani kupujący nie płaci nic za korzystanie z niej. Zalecamy natomiast sporą ostrożność, na przykład osobisty odbiór produktu i samodzielne sprawdzenie go w obecności sprzedawcy.

Etsy - coś dla miłośników (i twórców) rękodzieła

W porównaniu z wspomnianymi wcześniej platformami sprzedażowymi, Etsy ma nieco zawężone grono użytkowników. Trafiają tam ogłoszenia związane z produktami wytwarzanymi ręcznie, czy personalizowanymi - np. biżuterią, dekoracjami, odzieżą. W serwisie Etsy znajdziemy też też przedmioty, które moglibyśmy określić jako “vintage”. W definicji stosowanej przez Etsy muszą to być rzeczy mające co najmniej 20 lat.

Cechą charakterystyczną Etsy jest możliwość znalezienia tam naprawdę unikalnych przedmiotów. Znajdziemy tam również wszelkie materiały potrzebne do tworzenia rękodzieła, ozdób, czy niepowtarzalnej biżuterii. Koraliki, nici, farby, rzemieślnicze narzędzia, sztalugi - to wszystko również znajdziemy w Etsy.

W Etsy znajdziesz kupujących na całym świecie

Platforma sprzedaży e-commerce Etsy ma zasięg globalny. Sprzedawcy z Polski mogą więc znaleźć klientów na całym świecie. Z drugiej strony, kupujący mogą przeglądać propozycje sprzedaży różnych rzeczy z całego świata. Pewnym minusem jest jednak konieczność samodzielnego zorganizowania wysyłki przez sprzedawcę. Jedynie w niektórych krajach (np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Australii) Etsy pozwoli na uproszczenie procesu wysyłki i pobranie etykiety wysyłkowej. W Polsce ta usługa póki co nie działa. W ogłoszeniu sprzedawca powinien natomiast określić czas potrzebny na przygotowanie i wysłanie przedmiotu. Kupujący zobaczą te informacje na stronie oferty produktu.

Za wystawienie każdego przedmiotu zapłacimy niewielką prowizję. Wynosi 0,2 $ i poniesiemy ten koszt niezależnie od tego, czy produkt zostanie sprzedany. Od wystawienia towar znajduje się na platformie Etsy przez 4 miesiące. W razie sukcesu, należy jednak liczyć się z dodatkową prowizją w wysokości 6,5% uzyskanej ceny. Dodatkowo należy również pokryć opłatę za przewalutowanie - 2,5%. Dodatkowe opłaty mogą być związane z promocją (tzw. Offsite Ads). Nie jest to jednak konieczne w przypadku małych, prywatnych sprzedawców.

Jak skutecznie sprzedawać w sieci?

Na koniec mamy kilka wskazówek dla sprzedawców. Kierowanie się nimi podczas sprzedaży swoiche rzeczy w Interncie pozwoli łatwiej znaleźć kupujących, a nawet liczyć na większą cenę.