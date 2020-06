Microsoft ujawnił, na co w lipcu mogą liczyć abonenci Xbox Live Gold korzystający z programu Games with Gold. Tym razem lista dodatkowych gier obejmuje tytuły z różnych kategorii.

Oferta Games with Gold na lipiec

Właściciele konsol Xbox One będą mogli pobrać w ramach opłacanego abonamentu WRC 8 oraz Dunk Lords. Pierwszy tytuł to aktualnie najnowsza odsłona wyścigowej, a w zasadzie rajdowej serii, która nie wymaga bliższego przedstawiania. Zapewne bardziej tajemnicze dla wielu Dunk Lords to z kolei połączenie zręcznościówki i gry sportowej, które pozwala przyjrzeć się szalonej odmianie koszykówki.

Dla wciąż bawiących się przy wykorzystaniu Xbox 360 przygotowano z kolei Saints Row 2 i Juju. Także tutaj pierwsza pozycja nie wymaga dłuższego opisu, to niezwykle dynamiczna trzecioosobowa gra akcji przygotowana przez studio Volition. Mniej znane Juju to z kolei platformówka 2.5D, którą przygotowało polskie studio Flying Wild Hog.

WRC 8 FIA World Rally Championship – Xbox One – 1 - 31 lipca

Dunk Lords – Xbox One – 16 lipca - 15 sierpnia

Saints Row 2 – Xbox 360 – 1 lipca - 15 lipca

Juju – Xbox 360 – 16 lipca - 31 lipca

Warto zaakcentować, że dzięki programowi wstecznej kompatybilności obydwie gry przygotowane dla właścicieli Xbox 360 zadziałają także na Xbox One.

Lada chwila powinniśmy dowiedzieć się, co Sony przygotowuje w ramach konkurencyjnego programu PlayStation Plus dedykowanego posiadaczom konsol PlayStation 4.

Źródło: Xbox

