Spotify HiFi wreszcie stanie się faktem. Najpopularniejsza usługa muzyczna na świecie wreszcie zaoferuje audio w bezstratnym formacie.

Spotify HiFi – wyższa jakość dźwięku

Spotify to absolutny numer jeden wśród muzycznych serwisów streamingowych. Jeśli nie słuchasz jakiegoś superniszowego gatunku, to jest niemal pewne, że twoje ulubione kawałki znajdują się w jego katalogu, a do tego możesz liczyć na świetnie działającą aplikację. Jest jednak pole – i to szalenie istotne pole – na którym przegrywa z Tidalem. Chodzi oczywiście o jakość dźwięku. Szwedzi ruszyli w pogoń i jeszcze przed końcem tego roku zamierzają doścignąć swojego rywala.

Spotify HiFi – tak będzie się nazywać nowy abonament premium, kierowany do osób, którym nie jest wszystko, gdy przychodzi do jakości muzyki. (Choć szczegółów jeszcze nie znamy, to) pewnie będzie trzeba trochę więcej zapłacić, ale w zamian otrzymasz katalog utworów w bezstratnym formacie i jakości na poziomie CD. Równocześnie zachowasz pełną funkcjonalność serwisu, nie wyłączając z tego opcji Spotify Connect.

To będzie ważny rok dla (użytkowników) Spotify

Plan HiFi został zapowiedziany podczas konferencji Stream On. W czasie tego samego wydarzenia poznaliśmy też dużo innych ciekawostek. Na początek liczby – Spotify ma już ponad 70 milionów utworów w swojej bibliotece, z której miesięcznie korzysta 345 milionów użytkowników, z czego aż 155 milionów opłaca abonament. To osoby z 93 rynków, ale apetyt jest znacznie większy. W nadchodzących dniach usługa trafi na 85 kolejnych rynków (głównie w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej) oraz otrzyma 36 nowych wersji językowych.

Spotify działa już w Polsce i po polsku, więc przejdźmy do kolejnych newsów. Właściciele usługi zamierzają kłaść coraz większy nacisk na podcasty, których popularność rośnie niezwykle dynamicznie. W utrzymaniu tego rozpędu pomóc mogą nowe programy – między innymi prezydenta Barracka Obamy i Bruce’a Springsteena, Avy DuVernay oraz wytwórni DC Comics. Aby ułatwić odnajdywanie nowych podcastów, w usłudze pojawi się możliwość szukania ich nie tylko po nazwie, ale i tematyce.

Oprócz tego pojawią się podcasty wideo i zarówno je, jak i te klasyczne, będzie się dało znacznie wygodniej i efektywniej monetyzować. Zresztą artyści w ogóle mogą liczyć na nowe narzędzia do zarabiania na swojej twórczości oraz docierania z nią do szerszego grona użytkowników. Zapowiedziano również – w formie takiej wisienki na torcie – lepiej spersonalizowane playlisty Daliy Mix.

