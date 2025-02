Walentynki w samotności? Wiemy, jak to zmienić, ale musisz się spieszyć

Walentynki tuż, tuż, a Ty wciąż nie masz towarzystwa? W znalezieniu partnera lub partnerki mogą pomóc aplikacje randkowe. Nowe technologie także w tym aspekcie często okazują się niezastąpione.

Już w najbliższy piątek pary na całym świecie kolejny raz będą obchodzić Walentynki. Dla osób samotnych, wciąż szukających swojej drugiej połówki niekoniecznie jest to natomiast przyjemna okazja. Mamy natomiast sposób, jak skutecznie znaleźć partnera lub partnerki. Pomagają w tym nowoczesne technologie.

Aplikacja randkowa - dobra alternatywa dla szukania miłości w realu

Tinder i inne aplikacje randkowe cieszą się zainteresowaniem milionów użytkowników, także w Polsce. Statystyki jasno to potwierdzają. Z aplikacji i serwisów randkowych korzysta obecnie około 20% Polaków (ponad 6 mln osób). Warto zaznaczyć, że to mężczyźni stanowią większość użytkowników, w serwisach do nawiązywania znajomości jest ich dwukrotnie więcej niż kobiet.

Najpopularniejszą aplikacją randkową jest Tinder. W Polsce niecałe 50% jego użytkowników stanowiły osoby w wieku 15-24 lat. Osoby w starszym wieku chętnie stawiają m.in. na poszukiwanie drugiej połówki w Sympatii, choć dostępnych rozwiązań jest znacznie więcej. Najlepsze aplikacje randkowe przedstawiliśmy w naszym rankingu. Wszystkie pozwalają na darmowe korzystanie, choć po dopłacie otrzymujemy dodatkowe funkcje czy zwiększenie widoczności profilu.

Część osób wstrzymuje się przed zainstalowaniem aplikacji randkowej. Nie zawsze cieszą się one dobrą opinią - w oczach niektórych internautów wydają się miejscem, gdzie można spotkać jedynie chętnych na jednorazowe spotkanie. Praktyka pokazuje natomiast, że wiele osób znajduje prawdziwą miłość właśnie dzięki serwisom randkowym - chyba warto zatem spróbować.

Nie czekaj – Walentynki tuż, tuż!

Jeśli chcesz spędzić ten dzień inaczej niż w pojedynkę, teraz jest najlepszy moment, by dać sobie szansę. Wystarczy kilka kliknięć, by poznać kogoś, kto również szuka towarzystwa, rozmowy, a może nawet czegoś więcej. W końcu miłość coraz częściej zaczyna się online - dlaczego miałoby być inaczej w Twoim przypadku?