Sprawdź szybkość ładowania strony – za darmo i w polskim środowisku. Narzędzie test2speed umożliwia kompleksowe przebadanie ładowania strony i wykrycie wszelkich potencjalnych problemów.

Sprawdź szybkość ładowania strony – z test2speed

Czy wiesz, że jeżeli strona ładuje się dłużej niż 3 sekundy, to dla wielu użytkowników jest to wystarczający powód, by zrezygnować z wchodzenia na nią, a dla Google’a – by traktować ją jak witrynę drugiej kategorii? Szybkość ładowania jest pod tym względem równie istotna, co wygląd i bezpieczeństwo strony, a nawet jakość treści. Dzięki test2speed możesz sprawdzić, czy u ciebie wszystko działa jak należy.

Stworzone przez spółkę nazwa.pl, a bazujące na oprogramowaniu Google narzędzie test2speed umożliwia przeprowadzenie kompleksowego badania szybkości wczytywania strony internetowej. Istotne jest to, że (w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych rozwiązań) pomiary dokonywane są na serwerach zlokalizowanych w Polsce. I to w kilku różnych miastach: Poznaniu, Warszawie, Katowicach czy Gdańsku.

Proste dla laika, pomocne dla profesjonalisty

Wynikiem badania są nie tylko czasy ładowania uzyskane na poszczególnych serwerach i uśredniony czas. To także średnia wartość opóźnienia (ping), rezultat opisowy (czy strona jest wystarczająco szybka, a jeśli nie, to co można zrobić, by to zmienić), a także szczegółowy opis z podziałem na elementy strony. Wszystko to oferowane jest za darmo, a jasne i czytelne przedstawienie informacji sprawia, że nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy, by z powodzeniem korzystać z tego narzędzia.

Z test2speed dowiadujemy się „jaką trasę pokonują pakiety w sieci IP wysyłane z serwera testującego do badanej strony WWW i jakie towarzyszą temu opóźnienia. A ponieważ szybkość wczytywania strony zależy zarówno od tych opóźnień na trasie pakietów, jaki i od ilości przesyłanych danych oraz od liczby elementów tworzących stronę, test2speed.com dodatkowo określi strukturę strony według typu tworzących ją danych, a dzięki analizie waterfall można szybko wyłapać opóźnienia we wczytywaniu elementów strony oraz wskazać jej składniki, które zwracają błędy”, jak zachwalają twórcy.

Źródło: nazwa.pl