Zakup karty graficznej z drugiej ręki może być dobrym pomysłem na zaoszczędzenie pieniędzy. Niestety nie zawsze takie transakcje są bezpieczne.

Obecnie nie ma większego problemu, by kupić dobrą kartę graficzną do gier. W sieci można znaleźć jednak całą masę ofert sprzętu z drugiej ręki, który jest oferowany w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Nie zawsze są to jednak uczciwe propozycje.

Policja zatrzymała handlarza kartami graficznymi

Częstochowska policja poinformowała o zatrzymaniu 25-letniego mieszkańca Częstochowy, który oszukiwał osoby za pomocą portalu aukcyjnego - miał im sprzedawać karty graficzne, których nie posiadał. Niestety źródło nie podaje, jakie dokładnie modele oferował „handlarz”.

Śledczy wpadli na trop oszusta już w lipcu - mieszkaniec Częstochowy usłyszał wtedy zarzuty oszustwa 3 osób przy sprzedaży kart graficznych. Oszust najwyraźniej nic sobie z tego nie zrobił, bo kontynuował swoją działalność (dodając do tego ofertę "sprzedaży" ekogroszku). Kilka miesięcy później miał on na swoim koncie już 17 oszukanych osób (9 osób chciało kupić karty graficzne, a 8 ekogroszek).

Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym umieszczeniu oskarżonego w areszcie na okres 3 miesięcy. Oszustowi grozi 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Częstochowie