W końcu się doczekaliśmy! W sprzedaży oficjalnie zadebiutował GeForce RTX 4080 – nowa karta graficzna Nvidii, która ma zainteresować wymagających graczy. Co warto o niej wiedzieć?

GeForce RTX 4080 reprezentuje topowy segment kart graficznych do grania – docelowo ma on zastąpić wcześniejsze modele GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3080 Ti. Nowy model pojawił się też w naszym rankingu kart graficznych.

Premiera GeForce RTX 4080 - specyfikacja

Na rynku pojawił się tylko GeForce RTX 4080 w wersji 16 GB (wersja GeForce RTX 4080 12 GB jakiś czas temu została anulowana). Karta oferuje lepszą specyfikację względem poprzedników, ale widać spore "cięcia" względem wydajniejszego modelu GeForce RTX 4090. Zobaczcie sami:

Model GeForce RTX 3080 10 GB GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA102 GA102 AD103 AD102 Jednostki cieniujące 8704 10240 9728 16384 Jednostki teksturujące 272 320 304 512 Jednostki rasteryzujące 96 112 96 192 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 320 (3. gen) 304 (4. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 80 (2. gen) 76 (3. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1365 MHz 2210 MHz 2230 Taktwanie Boost 1710 MHz 1635 MHz 2510 MHz 2520 Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 22 500 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 912 GB/s 720 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 320 W 350 W 320 W 450 W Cena (sugerowana) $699 $1199 $1199 $1599

Producent zastosował układ graficzny Ada Lovelace AD103 z 9728 jednostkami CUDA oraz 16 GB szybkiej pamięci GDDR6X 256-bit. Współczynnik TGP oszacowano na 320 W i wymagane jest tutaj podłączenie nowej wtyczki zasilającej 16-pin (12VHPWR).

GeForce RTX 4080 - ranking kart graficznych

Do tej pory mieliśmy okazję sprawdzić referencyjną wersję Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition oraz autorską MSI GeForce RTX 4080 Suprim X. Nowa karta pojawiła się też w naszym rankingu kart graficznych, gdzie możecie zestawić ją z innymi modelami ze stajni Nvidii i AMD.

Tutaj nie ma zaskoczenia - GeForce RTX 4080 to obecnie prawie najwydajniejsza karta graficzna na rynku (model ten ustępuje tylko topowemu GeForce RTX 4090). Nie należy także zapominać o wsparciu dla nowoczesnych technologii (m.in. DLSS 3.0 i dekoder AV1) i stosunkowo niskim poborze prądu.

Pozycja nowej karty „zielonych” wcale nie jest taka pewna. Warto bowiem zaznaczyć, że w przyszłym miesiącu na rynku mają zadebiutować konkurencyjne modele Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX – producent jasno komunikuje, że będzie to odpowiedź na GeForce RTX 4080.

Ceny kart GeForce RTX 4080 – nie jest tanio

GeForce RTX 4080 u nas jest dostępny wyłącznie w niereferencyjnych wersjach opracowanych przez partnerskich producentów. Dominują tutaj potężne konstrukcje z 3- lub 4-slotowym chłodzeniem, które wymagają większej obudowy. Nie brakuje też fabrycznie przyspieszonych edycji, które oferują lepsze osiągi (jak np. omawiany MSI Suprim X).



Za lepsze wersje kart GeForce RTX 4080 trzeba zapłacić już blisko 8000 zł

Niestety, ceny modelu GeForce RTX 4080 pozostawiają wiele do życzenia. Sugerowana cena to wprawdzie 7049 złotych, ale za lepsze konstrukcje trzeba zapłacić już około 7500 – 8000 złotych. W tej cenie nie wydaje się to zbyt opłacalna propozycja (szczególnie na tle nadchodzących Radeonów, które powinny kosztować jakieś 5000 – 6000 złotych). Pomijając już ograniczoną dostępność sprzętu na premierę, do czego chyba już zaczęliśmy się przyzwyczajać.

Źródło: inf. własna