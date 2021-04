Microsoft szykuje się do kolejnej aktualizacji katalogu gier oferowanych w ramach Xbox Game Pass. Tym razem będzie to istotna korekta.

GTA V wraca do Xbox Game Pass

Wśród nadciągających tytułów jest bowiem między innymi GTA V, czyli jedna z najlepiej sprzedających się gier w historii całej branży. Nie będzie to debiut produkcji Rockstar Games w usłudze Xbox Game Pass, ale powrót do niej. Powrót, o który prosili sami gracze, bo mimo rewelacyjnych wyników sprzedaży przecież nie każdy ma GTA V w swojej kolekcji.

Tu można będzie ogrywać GTA V w ramach abonamentu, sama gra mimo upływu lat kosztuje więcej. GTA V pojawi się w Xbox Game Pass już 8 kwietnia, będzie dostępne na na konsolach oraz w chmurze, a więc również na urządzeniach mobilnych z systemem Android (do tego niezbędny jest nieco droższy wariant Xbox Game Pass Ultimate).

Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę sportówek, trochę GTA!

Już niedługo dzięki Game Passowi zagracie w:

Grand Theft Auto V

NHL 21

MLB The Show 21

Zombie Army 4: Dead War

Disneyland Adventures

RUSH: A Disney Pixar Adventure

Rain On Your Parade

Pathway pic.twitter.com/wqWLOtJfR8 — Xbox Polska (@XboxPL) April 6, 2021

Kwietniowe nowości w Xbox Game Pass

Poza GTA V można spodziewać się jeszcze 7 innych gier, które dołączą w tym miesiącu do Xbox Game Pass. Warto zaznaczyć przy tym, na jakie platformy trafią.

Grand Theft Auto V (chmura, konsole)

Zombie Army 4: Dead War (chmura, konsole, PC)

Disneyland Adventures (chmura)

Rush: A Disney Pixar Adventure (chmura)

NHL 21 (konsole)

Rain on Your Parade (chmura, konsole, PC)

Pathway (PC)

MLB The Show 21 (chmura, konsole)

Ciekawie wygląda tu obecność MLB The Show 21. Jest to bowiem gra spod skrzydeł Sony. Nie wypada jednak nastawiać się na to, że w przyszłości będzie ich więcej.

Owszem, Sony musiało się na taki obrót spraw zgodzić, ale inicjatywę wykazały tu władze ligi MLB, którym mocno zależy na popularyzacji marki wśród graczy, a Xbox Game Pass to kilkanaście (około 18) milionów potencjalnych odbiorców.

