Za nami premiera STALKER 2 – premiera częściowo udana, dodajmy. Dzieło GSC Game World oprócz oczywistych walorów posiada również wady. Wielu graczy nie chce psuć sobie zabawy ze względu na liczne niedociągnięcia natury technicznej. Stąd kolejne aktualizacje gry.

Nasza recenzja STALKER 2 przybliża graczom to, czego należy się spodziewać po jednej z najważniejszych gier 2024. Należy jednak podkreślić, że gra ewoluuje w tym sensie, że deweloperzy publikują kolejne aktualizacje. Trzecia z nich powinna szczególnie ucieszyć miłośników eksploracji Zony.

Trzecia aktualizacja STALKER 2

Patch 1.0.3 jest już dostępny. Po pierwsze, deweloperzy wyeliminowali krytyczne błędy powodujące crashowanie systemu. Po drugie, usprawniono sterowanie – tym samym gra staje się mniej “drewniania”.

“Na podstawie Waszych sugestii dostosowaliśmy następujące parametry/wartości, aby zmniejszyć opóźnienie wejściowe przy korzystaniu z klawiatury i myszy:

Wygładzanie myszy jest domyślnie wyłączone.

Akceleracja myszy jest domyślnie wyłączona.



Dodatkowo zaktualizowaliśmy domyślne wartości czułości myszy, aby zapewnić naszym graczom przewidywalne wrażenia dzięki nowym wartościom dwóch parametrów wymienionych poniżej:

Czułość kamery: 25%.

Czułość celowania: 15%” – czytamy w opisie aktualizacji na Steamie.

Poprawek jest więcej. Deweloperzy z GSC Game World wzięli na warsztat problemy związane z misjami fabularnymi i pobocznymi, których z różnych przyczyn część graczy nie mogła ukończyć. Dodatkowo usprawniono sztuczną inteligencję oraz poprawiono błąd związany z handlem amunicją.

To dopiero początek

Wszystko wskazuje na to, że aktualizacji będzie jeszcze więcej, ponieważ twórcy zapowiadają kolejne patche i apelują do graczy, by ci śmiało meldowali o napotkanych błędach, co pomoże usprawnić grę.

Na koniec przypomnijmy, że STALKER 2 zadebiutował 20 listopada 2024 r. na PC, konsolach Xbox Series X, Xbox Series S. Co ważne, tytuł od dnia premierowego dostępny jest w ramach usługi PC/Xbox Game Pass.

Źródło: GSC Game World