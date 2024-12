Polska cena Avowed na Steamie odbiła się głośnym echem w branży, ponieważ była najwyższa na świecie. Społeczność graczy zwróciła uwagę na problem i tym samym wydawca gry zareagował. Jest taniej, dużo taniej.

Co się dzieje z polskimi cenami gier na Steamie? Niestety dość często czytamy, że cena takiej lub takiej gry w naszym kraju należy do najwyższych na świecie. Wszystko sprowadza się do specjalnego przelicznika od Valve, który służy wydawcom jako podpowiedź, jaką cenę na danym rynku należy ustalić. Rzeczony przelicznik nie jest aktualizowany od dłuższego czasu (a przecież waluta może słabnąć lub umacniać się) i w konsekwencji polskie ceny gier na Steamie należą do najwyższych na świecie.

Avowed taniej na Steamie

Przykładem takiej gry jest Avowed, którego polska cena na Steamie była najwyższą na świecie. Była, ponieważ wydawca postanowił zareagować na apel polskiej społeczności i obniżył cenę o kilkadziesiąt złotych.

Wcześniej za Avowed w wersji standardowej trzeba było zapłacić 349,99 zł. Teraz cena wynosi 299,99 zł.

Natomiast wersja Premium wyceniona była na 439,99 zł. Zaktualizowana cena to 379,99 zł.

Dodajmy raz jeszcze, że cały czas mowa o platformie Steam – w Microsoft Store ceny pozostają bez zmian. Przypomnijmy, że Avowed zadebiutuje 18 lutego 2025 r. na PC oraz konsolach Xbox Series X|S.

Takich gier jest więcej

Podobny los spotkał Indiana Jones i Wielki Krąg na Steamie. Najlepszym rozwiązaniem byłaby aktualizacja przelicznika, jednak Valve aktualnie nie kwapi się, by to uczynić.

Klasycznie oddajemy głos wam, czyli graczom. Co sądzicie o polskich cenach niektórych gier na Steamie? Czy to faktyczny problem, czy może gracze przesadzają?

Źródło: Steam