Wczoraj na Twictchu odbyło się wielkie wydarzenie dla fanów Star Treka. Z okazji „rocznicy” pierwszego kontaktu poznaliśmy szczegóły na temat nadchodzących produkcji z tego uniwersum…

Ciąg dalszy nastąpi. Star Trek: Picard – sezon 2 w 2022 roku

Aby rozpocząć wydarzenie z przytupem, na ekranach pojawił się Patrick Stewart, by zapowiedzieć, że ruszyła produkcja 2. sezonu Star Trek: Picard – serialu, w którym (naturalnie) gra główną rolę. Jedną z największych ciekawostek będzie powrót Johna de Lancie w roli Q (który po raz ostatni pojawił się w Voyagerze). Na szczegóły musimy jednak poczekać, podobnie jak na premierę. Ta została zaplanowana dopiero na 2022 rok.

Powrót Star Trek: Discovery. Czwarty sezon nadciąga

Wcześniej, bo jeszcze w tym roku, doczekamy się z kolei premiery czwartego sezonu Star Trek: Discovery. Będzie to oczywiście fabularna kontynuacja, więc jeśli jeszcze jesteś w trakcie, to nie czytaj dalej. W innym przypadku wiedz, że Michael Burnham wciąż będzie dowodzić, choć zarówno ona, jak i jej załoga będzie nosić mundury w nieco innej kolorystyce, znanej z epoki Następnego pokolenia. Poniżej możesz zobaczyć kilka fragmentów:

"We are not in this alone."



Star Trek: Discovery season four, coming soon #StarTrekDiscovery #FirstContactDay pic.twitter.com/ZRoI2QRNqp — Star Trek (@StarTrek) April 5, 2021

I będzie też Star Trek: Lower Decks na drugą nóżkę

Jeśli przypadłą ci do gustu pełna humoru animacja Star Trek: Lower Decks, to ucieszy cię pewnie informacja, że i ten serial powróci w tym roku w swoim drugim sezonie. Poniżej możesz obejrzeć zwiastun tej kontynuacji, której premiera została zaplanowana na sierpień. Wygląda na to, że końcówka tegorocznych wakacji będzie naprawdę dobra!

STAR TREK: LOWER DECKS



Season 2 coming 8/12!



Here’s a little look... pic.twitter.com/SQK6WjYwIP — Mike McMahan (@MikeMcMahanTM) April 5, 2021

Źródło: Paramount, Engadget, informacja własna

