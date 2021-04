Mitchellowie kontra maszyny to tytuł nowej, familijnej animacji z gatunku science fiction. Zobacz zwiastun i przekonaj się, że wygląda to naprawdę dobrze.

Mitchellowie kontra maszyny – twórcy Spider-Man Uniwersum zapraszają na familijną przygodę

Poznaj Mitchellów. To typowa rodzinka z naszych czasów – pochłonięta technologicznymi gadżetami i Internetem. Dlatego ojciec zarządza wakacje: czas spędzany z najbliższymi, a nie z urządzeniami. Marzenia o sielance szybko jednak zostały zastąpione misją ratowania świata, gdyż doszło do… buntu maszyn. Jeśli wciąż potrzebujesz dodatkowej zachęty, to wiedz, że nad tą produkcją czuwa ekipa, która dała nam jedną z najlepszych animacji ostatnich lat – Spider-Man Uniwersum.

Zobacz oficjalny zwiastun Mitchellowie kontra maszyny – premiera na Netflix jeszcze w kwietniu

O tym filmie mogliśmy usłyszeć już roku temu – wtedy jeszcze znany był pod tytułem Połączeni i nie był wykupiony przez Netflix. Po przejęciu przez internetowego giganta (co kosztowało go 100 milionów dolarów) zmienił tytuł na Mitchellowie kontra maszyny i doczekał się wreszcie oficjalnej daty premiery – animacja trafi do katalogu VOD jeszcze w tym miesiącu, dokładnie 30 kwietnia.

Jeśli lubisz animacje z gatunku fantasy i science fiction, to wiedz, że na Netflix niedawno zadebiutowały również dwie inne ciekawe produkcje. To przygodowa komedia Tajna Agencja Kontroli Magii oraz Wyprawa na Księżyc. Oba te tytuły zbierają wysokie oceny i zdecydowanie nie jest to przypadek. Sprawdź też inne nowości Netflix.

Źródło: Netflix

