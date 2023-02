Już wkrótce na rynku pojawi się gra Star Wars Jedi: Ocalały. W sieci pojawiły się kolejne materiały wideo, pozwalające przyjrzeć się jej z bliska. Wygląda to naprawdę dobrze

Zobacz Star Wars Jedi: Ocalały na wideo

Wielkimi krokami zbliża się premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Chodzi o Star Wars Jedi: Ocalały – kontynuację przygód Cala Kestisa i towarzyszącego mu droida BD-1, która na rynku zadebiutuje już 28 kwietnia. Ta mieszanka gry akcji, zręcznościówki i erpega zapewni nam szeroką gamę aktywności, a dwóm z nich możemy przyjrzeć się na nowych materiałach wideo – prosto od redakcji IGN.

Pierwszy film to 8-minutowe oprowadzenie po dostępnych w grze postawach bojowych. Odegrają one istotną rolę w systemie walki, a odpowiednie dopasowanie techniki do konkretnego wroga może być kluczowe dla wyniku starcia. Rozbudowana mechanika pojedynków będzie zresztą jednym z najważniejszych elementów gry Star Wars Jedi: Ocalały i wygląda na to, że przypadnie do gustu tym, którzy lubią różnorodność…

W drugim materiale autorzy koncentrują się natomiast na „Komnacie Jedi”. To wyjątkowe miejsce, w którym na naszego bohatera czekać będą rozmaite zagadki. Do ich rozwiązania będzie trzeba rozruszać swoje szare komórki, ale też wykorzystać moce, jakimi dysponuje jeden z ostatnich Jedi w galaktyce. Wygląda to naprawdę ciekawie, zresztą co tu dużo mówić, najlepiej jeśli po prostu to zobaczysz:

Star Wars Jedi: Ocalały tylko na PC i nowych konsolach

Gra Star Wars Jedi: Ocalały powstaje z myślą o komputerach stacjonarnych oraz konsolach obecnej generacji: Xbox Series X|S i PlayStation 5. Wersja przeznaczona na starsze konsole została anulowana, z kolei w 2021 roku poprzednia odsłona serii – Upadły zakon – doczekała się wydania na nowych konsolach.

Źródło: IGN, EA