Star Wars Outlaws to nadchodząca gra, za którą odpowiada Massive Entertainment oraz Ubisoft. Tytuł jawi się jako pozycja obowiązkowa dla fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen. Potwierdzono, że produkcja otrzyma funkcję DLSS (i nie tylko!) w dniu premiery.

Jeśli spojrzymy na najlepsze gry 2024, to szybko dojdziemy do wniosku, że Ubisoft chce za wszelką cenę wyrwać dla siebie kawałek tortu z gamingowego stołu. Za nami premiera Prince of Persia: The Lost Crown oraz Skull and Bones, a wszystko wskazuje na to, że francuski gigant branży ma jeszcze jednego asa w rękawie (a może nawet i dwa).

Star Wars Outlaws: ray tracing, Nvidia DLSS, Nvidia Reflex w dniu premiery

Premiera Star Wars Outlaws w 2024 r. to najwyraźniej “pewniak”. Potwierdzono, że gra w momencie debiutu otrzyma funkcje Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling), ray tracing oraz Nvidia Reflex. Dodajmy, że w oficjalnym komunikacie przywołano nie tylko Star Wars Outlaws, ale i Black Myth: Wukong, również arcyciekawą grę.

Wracając do Star Wars Outlaws: czego możemy się spodziewać po nadchodzącej grze Ubisoftu? Rozgrywka w Star Wars Outlaws napawa olbrzymim optymizmem, wszak nie mamy zbyt wielu okazji, by obcować z grą z otwartym światem osadzoną na fundamentach kultowego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Słowem: akcja i eksploracja wylewają się z ekranu.

Premiera Star Wars Outlaws

Na oficjalne potwierdzenie daty premiery Star Wars Outlaws musimy poczekać, niemniej oficjalna obecność rozwiązań Nvidii raczej nie jest przypadkowa. Co więcej, w komunikacie napisano, że gra ma trafić na rynek "jeszcze w tym roku", niewykluczone, że w czwartym kwartale (spekulacja).

Zupełnie jak nowy Assassin’s Creed, czyli Assassin’s Creed Red. To właśnie miałem na myśli pisząc, że Ubisoft może mieć kilka asów w rękawie. Nowy Assassin’s Creed co prawda też nie ma oficjalnej daty premiery, ale gra ma trafić na rynek w roku fiskalnym 2025, co precyzuje precyzuje okno premierowe: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Źródło: Nvidia, zdjęcie otwarcia: YouTube/Ubisoft