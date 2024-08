Pierwszy zwiastun serialu “Star Wars: Skeleton Crew” z gwiazdorskim występem Jude’a Lawa jest już dostępny. Fani Gwiezdnych Wojen mają na co czekać.

Star Wars: Skeleton Crew – zwiastun serialu Disney+

Z okazji trwającego wydarzenia D23 Studio Lucasfilm zaprezentowało oficjalny zwiastun wyczekiwanego serialu aktorskiego ze świata Gwiezdnych Wojen – “Star Wars: Skeleton Crew”. Tytuł ma stanowić dalece autonomiczną opowieść, która dotrze do widza nawet bez znajomości szerokiego kontekstu uniwersum, a inspiracją dla niego były filmowe klasyki przygodowe z lat 80., takie jak “E.T.” czy “Goonies”.

Cała historia ma miejsce po wydarzeniach z filmu “Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi”. W centrum akcji znajduje się grupa dzieci w wieku około 10 lat, które zagubiły się w galaktyce i poszukują drogi powrotnej do domu.

Jeśli w tym miejscu naszła Was wątpliwość, czy znajdujecie się w grupie wiekowej odbiorców serialu – uspokajamy. Według zapewnień twórców, choć stworzyli produkcję z dziećmi na pierwszym planie, kierują ją do szerokiej widowni. Zdecydowanie nie jest to pozycja dla najmłodszych widzów.

Znamienną rolę w serialu odgrywa tajemnicza postać, w którą wciela się znany Jude Law (“Utalentowany pan Ripley”, “Młody papież”, “Sherlock Holmes”), mająca być opiekunem i przewodnikiem grupy pozostałych bohaterów. Poniższy zwiastun zdradza, z kim mamy do czynienia:

Star Wars: Skeleton Crew – obsada i twórcy

Oprócz Jude’a Lawa obsadę współtworzą: Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon oraz Nick Frost.

Producentami wykonawczymi tytułu są: Christopher Ford, Jon Watts, Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy i Colin Wilson. Reżyseria znalazła się zaś po stronie Wattsa, Jake’a Schreiera, Davida Lowery’ego, Daniela Kwana i Daniela Scheinerta.

Kiedy premiera w Disney+?

“Star Wars: Skeleton Crew” w Disney+ zadebiutuje jeszcze w tym roku, dokładniej 3 grudnia.

Źródło: Star Wars