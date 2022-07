Bogata oferta Disney+ może wymagać pewnej nawigacji. Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, przygotowaliśmy więc zestawienie najlepszych seriali na Disney+. Jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, wybierzcie któryś z poniższych tytułów. Gwarantujemy – nie pożałujecie!

Cena Disney+ zachęca. Jeśli więc kupiliście abonament i zastanawiacie się co zobaczyć na Disney+, to w naszym zestawieniu znajdziecie najnowsze produkcje, o których nie sposób nie usłyszeć (The Mandalorian, WandaVision, Zbrodnie po sąsiedzku), jak i wiecznie żywe klasyki (Simpsonowie, Jak poznałem waszą matkę). Łączy je zaś jedno – w swojej kategorii nie mają sobie równych. Nasze TOP 10 seriali Disney+ znajdziecie poniżej.

Najlepsze seriale na Disney+

1. The Mandalorian

Dzisiejsze zestawienie otwiera serial Disney+ odStar Wars. The Mandalorian przenosi nas do wydarzeń po upadku Imperium, a przed powstaniem Najwyższego Porządku. Wszechobecna anarchia odbiera podróżnym jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa.

Mimo to pewien Mandalorianin wyrusza w drogę, która odmieni jego dalszy los. Poznaje bowiem tajemnicze, małe stworzonko nieznanego gatunku. Jak się później okazuje, jest nim Grogu, bliżej znany widzom jak Baby Yoda.

2. Atlanta

Na drugim miejscu plasuje się serial Atlanta – przepełniona prawdą, ujmująca lekkością i działająca jak magnes opowieść o kuzynach, pragnących zawojować lokalną scenę rapu. Pokrewieństwo krwi nie przekłada się w tym przypadku na podobne spojrzenie na sztukę, biznes, priorytety i pochodzenie.

Earnest "Earn" Marks ze swoim brakiem perspektyw, licznymi zobowiązaniami i przeszłością nieprzemawiającą na jego korzyść, nie wygląda jak idealny partner biznesowy. Mimo to podjęte przez niego starania sprawiają, że piosenkę jego kuzyna Alfreda zaczyna nadawać lokalna stacja.

3. Jak poznałem waszą matkę

Ten, kultowy już, serial Disney plus to historia paczki przyjaciół, widziana oczyma należącego do niej Teda. Ten ma w życiu jeden priorytet – odnaleźć swoją wybrankę. Okoliczność, że jego najlepszy przyjaciel – Marshall (Jason Segal) – właśnie zdecydował się na podjęcie kolejnego, poważnego kroku w swoim związku definitywnie utwierdza go zaś co do własnych celów.

W poszukiwaniu tej jedynej Tedowi towarzyszy Barney (Neil Patrick Harris) – bezczelny podrywacz z niemałą obsesją na punkcie garniturów.

4. Simpsonowie

Serial animowany Disney+ zaprasza nas do świata mieszkających w Springfield Simpsonów. Tę rodzinkę zna każdy – trudno w końcu ją przeoczyć, biorąc pod uwagę fakt, że w światowej popkulturze figuruje niezmiennie od 1989 roku. Barwne osobowości bohaterów sprawę zaś znacznie ułatwiają.

Niezdarny ojciec rodziny – Homer, strażniczka domowego ogniska – Marge, nieznośny Bart, zdolna Lisa i Maggie… po prostu Maggie – oto portret prawdziwej, amerykańskiej rodziny w krzywym zwierciadle.

5. Co robimy w ukryciu

Kolejna propozycja to luźna adaptacja filmu Taiki Waititi pod tym samym tytułem. Wraz z nią przenosimy się do Staten Island, gdzie od przeszło wieku, nie obnosząc się z tym faktem, mieszka grupa wampirów.

Ich próba “normalnej” egzystencji wśród śmiertelników zostanie jednak wkrótce zakłócona. Wszystko za sprawą wizyty ich mrocznego pana i przywódcy, który przypomni im, po co właściwie sprowadzili się do Nowego Jorku. Zadanie nie brzmiało w końcu zbyt skomplikowanie – wystarczyło zdominować Nowy Świat.

6. Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów

Kolejne miejsce w zestawieniu i kolejna odsłona Gwiezdnych Wojen. Serial Disney+ to opowieść o starciu armii klonów Republiki, wspieranej przez Zakon Jedi z siłami Separatystów pod wodzą hrabiego Dooku. Jego wynik zadecyduje o dalszym losie całej galaktyki. Gra jest więc warta zachodu.

Na przestrzeni kolejnych, międzyplanetarnych potyczek towarzyszymy sławnym bohaterom serii: Anakinowi Skywalkerowi, Obi-Wanowi Kenobiemu, Yodzie i Ahsoce Tano.

7. Loki

Po ucieczce z wieży Starka za pomocą Tesseractu w Avengers: Koniec GryLoki trafia do Agencji Ochrony Chronostruktury – organizacji, do której należy monitoring osi czasu.

Postawiony pod ścianą musi z nią współpracować; w przeciwnym razie boleśnie odpowie za swoje poczynania. Niepowodzenie naprawy osi czasu oznacza jednak znacznie większe zagrożenie…

Dostępny w Disney+ serial Marvel Studios jest 3. z kolei wyprodukowanym przez wytwórnię.

8. Mrs America

Mrs America to obraz przemian kulturowych, społecznych i politycznych Ameryki z lat 70., widziany oczyma radykalnej konserwatystki i przeciwniczki ruchów feministycznych – Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) – oraz jej oponentek.

Po stronie zmian opowiedziały się wówczas m.in. Gloria Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Bella Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks).

Celem ich ruchu było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji, dającej gwarancję równych praw dla kobiet. Serial fabularyzuje te wydarzenia.

9. WandaVision

Lista TOP seriali Disney+ nie obyłaby się bez tego tytułu. Oryginalne ujęcie VandaVision sprawia, że widowiskowe kino superbohaterskie występuje tu ramię w ramię z nostalgicznymi, pełnymi komediowego uroku scenami rodem z sitcomu.

Osadzono je na trzy tygodnie po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Okoliczności te są okazją do spojrzenia na niepozorne, spokojne życie Wandy (Elizabeth Olsen) i Visiona (Paul Bettany) na przedmieściach Westview. Idylla nie potrwa jednak wiecznie. Wkrótce okaże się, że rzeczywistość i wyobrażenia bohaterów o niej niebezpiecznie się rozminęły.

10. Zbrodnie po sąsiedzku

Komedia i true crime to prawdziwi partnerzy w zbrodni, co w przypadku tego tytułu wybrzmiewa wyjątkowo dosłownie. Najlepiej wiedzą o tym bohaterowie tej historii – trójka nieznajomych: Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) i Mabel Mora (Selena Gomez), których połączy… tajemnicza śmierć ich sąsiada. Już wkrótce odnajdą się w roli samozwańczych śledczych w tej sprawie.

Mimo tak tragicznych okoliczności serial stanowi pełną humoru i popkulturowych nawiązań niezobowiązującą rozrywkę, od której po prostu nie sposób się oderwać.

Najlepsze seriale na Disney Plus Waszym zdaniem

A jaki jest Wasz TOP 10 seriali na Disney+? Obajrzeliście już coś i chcecie polecić? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: materiały prasowe