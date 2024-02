Starfield zadebiutuje na PlayStation 5. To jeszcze nie jest praktycznie potwierdzone, ale najnowsze przecieki mogą rzucać pewne światło na nową strategię Microsoftu. Ekskluzywne gry być może staną się bardziej inkluzywne.

Kosmiczna epopeja Bethesdy, znana jako Starfield, może zadokować na niebieskiej planecie PlayStation 5 - tak sugerują najnowsze przecieki. Żeby było jeszcze ciekawiej, to w zakulisowych informacjach przewija się gra Indiana Jones.

Potencjalna premiera Starfield na PS5

Te doniesienia pochodzą od redakcji XboxEra, która powołuje się anonimowych informatorów. Starfield ma rzekomo trafić na PlayStation 5, omijając starszą generację sprzętu, analogicznie jak w przypadku konsol Xbox.

Premiera Starfield na PS5 nieoficjalnie odbędzie się po wydaniu rozszerzenia Shattered Space. Z kolei rzeczone DLC ma ujrzeć światło dzienne “jeszcze w tym roku”. Pytanie brzmi: czy Starfield wytrzyma więcej niż rok jako ekskluzywna gra Xbox? Dzieło Bethesdy zadebiutowało 6 września 2023 r. Serwis The Verge konkretyzuje: Starfield na PS5 nieoficjalnie pod koniec 2024 r.

Indiana Jones na PS5? Co na to Uncharted?

A skoro już o The Verge mowa, to warto dodać, że serwis niejako podbija stawkę, bowiem i ta redakcja dysponuje swoimi źródłami. Okazuje się, że gra Indiana Jones również ma zawędrować na PS5. Wszystko to w oparciu o “nowe, wieloplatformowe podejście do niektórych gier”. Gigant z Redmond najwyraźniej zastanawia się, które tytuły będą w pełni ekskluzywne, a które trafią na konsole PlayStation i/lub Nintendo Switch.

W świetle doniesień autorstwa The Verge, Indiana Jones najpierw siłą rzeczy trafi na Xbox, ale okres wyłączności będzie “raczej krótki”. Pozostaje więc czekać na oficjalne stanowisko Microsoftu. Cóż, jeśli te informacje się sprawdzą, to będziemy świadkami kolejnego aktu zrywania z gier statusu mniejszej lub większej ekskluzywności.

Ekskluzywne gry, ale tylko trochę

To dzieje się od dawna i nie trzeba posiłkować się branżowymi plotkami. Jak doskonale wiemy, Horizon Zero Dawn również stało się grą bardziej inkluzywną poprzez swój debiut na PC. Podobnie zachowa się prequel. Horizon Forbidden West na PC staje się faktem i zadebiutuje dosłownie za chwilę.

Źródło: XboxEra, The Verge, zdjęcie otwarcia: Steam, PlayStation