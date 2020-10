Elon Musk ma cel: dostarczyć szybki Internet do każdego miejsca na świecie. Satelity tworzące konstelację Starlink są zaś sposobem na jego osiągnięcie. Ile pieniędzy pochłonie projekt i ile trzeba zapłacić, by go przetestować?

Ile kosztuje satelitarny Internet? Cena Starlink ujawniona

Firma Elona Muska sporo zainwestowała w projekt Starlink i jeszcze sporo zainwestuje – mówi się o ponad 10 miliardach dolarów. Ci, którzy są zainteresowani korzystaniem z niego również muszą trochę zapłacić. Usługa testowa, której firma SpaceX nadała nazwę „Better Than Nothing” („lepsze niż nic”) kosztuje 99 dolarów miesięcznie, a oprócz tego potrzeba jeszcze zestawu (z routerem, terminalem i systemem montażowym) za 500 dolarów, żeby w ogóle można się było połączyć z satelitami dostarczającymi Internet.

99 dolarów to cena, jaką Amerykanie muszą dziś płacić za dostęp do szybkiego Internetu, a tymczasem Starlink wcale taki szybki nie jest (sprawdź, czy jest szybszy od twojego łącza internetowego)…

Nie licz na duże prędkości Starlink. A przynajmniej jeszcze nie teraz

Nazwa „Better Than Nothing” nie wzięła się znikąd. SpaceX nie chce, żeby potencjalni testerzy mieli zbyt wysokie wymagania, bo na obecnym etapie Starlink może zawodzić. To, na co można liczyć już teraz, to prędkości na poziomie 50-150 Mb/s oraz opóźnienia nie mniejsze niż 20 ms. Oczywiście wraz z rozwojem projektu wszystko to ma ulegać poprawie.

A na jakim etapie znajduje się projekt? Na orbitę (na wysokości około 550 km) wyniesionych zostało już prawie 900 satelitów (z czego ostatnie poleciały w Kosmos w ramach okrągłego, setnego udanego startu rakiety Falcon). W przyszłym miesiącu sieć ma zostać rozbudowana o kolejnych 120 modułów, a ostatecznie ma być ich kilkanaście (lub kilkadziesiąt) tysięcy. Wszystko to, by szybki Internet satelitarny docierał do każdego zakątka Ziemi.

Jeśli zastanawiasz się, co SpaceX ma do ugrania, to…

Szacuje się, że ostatecznie Starlink może generować nawet 30 miliardów dolarów rocznie, czyli 10 razy więcej niż obecnie wynoszą przychody z działalności rakietowej amerykańskiego przedsiębiorstwa.

Źródło: Inverse, Business Insider, CNBC, informacja własna. Foto: SpaceX/Flickr

