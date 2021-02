Wybór internetu do domu często staje się niewielkim wyzwaniem. Jaką prędkość internetu wybrać, jakiego dostawcę, albo czym właściwie jest ten cały światłowód. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze internetu stacjonarnego.

Wybór internetu domowego

Pamiętacie czasy łączenia się z Internetem przy użyciu linii telefonicznej? Każdy korzystał z dostępu do sieci za pośrednictwem tej samej technologii. Nikt się nie zastanawiał, jakiego dostawcę wybrać, czy skorzystać z usług dodatkowych operatora, czy wybrać prędkość 500 Mb/s, czy może jednak zaszaleć i zdecydować się na 1 Gb/s.

W tym momencie liczba ofert jest naprawdę duża. Na tyle duża, że każdy powinien znaleźć pakiet idealny dla siebie. Podpowiadamy, jak podejść i na co należy zwracać uwagę podczas wyboru internetu stacjonarnego, żeby nie żałować decyzji. Nie wiesz, jak szybki jest Twój Internet? Sprawdź speedtestem.

Jaki dostawca Internetu?

To pytanie, od którego należy rozpocząć drogę wyboru internetu domowego. W Polsce działają operatorzy, którzy oferują dostęp do sieci praktycznie na terenie całego kraju. Jest to między innymi:

Plus,

Play,

Orange,

UPC,

Netia,

Vectra.

Z racji ogólnokrajowego działania zasięg ich usług powinien pokrywać również małe miasta.

Mieszkańcy dużych aglomeracji i okolic mogą też skorzystać z usług regionalnego dostawcy Internetu, który działa na wyznaczonym obszarze - często nawet w regionie jednej dzielnicy miasta. Znalezienie takiej firmy z reguły nie jest problemem - najłatwiej zapytać na sąsiedzkiej grupie na Facebooku, jeśli taka istnieje - lub po prostu zapytać sąsiadów, którzy już dobrze znają okolicę. Niewykluczone też, że prędzej czy później trafisz na reklamę w postaci ulotki/baneru regionalnego dostawcy internetu - to opcja dobra dla introwertyków, którzy nie chcą wchodzić w pogawędki na temat internetu z sąsiadami.

Światłowód, czy internet radiowy?

Znasz już dostawców Internetu w swojej okolicy i zastanawiasz się, co takiego ma w sobie ten światłowód, że wszędzie go pełno?

Nie bez powodu usługodawcy tak promują tę technologię - na szczęście z korzyścią dla nas - użytkowników. Światłowód pozwala na najszybsze połączenie z siecią, praktycznie wolne od zakłóceń. Przewagą światłowodu jest również fakt, że dzięki dostarczaniu Internetu bezpośrednio do mieszkania (FTTH - Fiber to the home) niesprzyjające warunki atmosferyczne nie spowodują problemów z dostępem do Internetu, czego nie można powiedzieć o internecie radiowym. Ten z kolei z racji wykorzystania fal radiowych - podczas silnych opadów etc. może być niestabilny.

No, może go też po prostu nie być, jeśli pogoda będzie wyjątkowo fatalna.

Innym plusem światłowodu, być może najważniejszym, jest prędkość Internetu jaką możemy uzyskać - nawet 1 Gb/s, przy czym tzw. radiówka osiągnie maksymalnie 50 Mb/s.

Światłowód wydaje się być zwycięzcą - jednak na jego niekorzyść działa ograniczony obszar działania. Internet radiowy można doprowadzić niemal wszędzie za pośrednictwem fal, z kolei światłowód musi mieć doprowadzone przyłącze. Na szczęście obszar objęty infrastrukturą światłowodową stale się powiększa, jednak dostęp do niego na wsiach i w małych miasteczkach może być niemożliwy.

Internet dla kilku osób, czy dla jednej?

Wybór internetu dla jednej osoby z reguły jest łatwiejszy. Nie musimy brać pod uwagę pozostałych domowników i przeprowadzać wśród nich wywiadu, jak często korzystają z sieci i zastanawiać się, czy pakiet, który chcemy wybrać będzie wystarczający. Jeśli jednak Internet ma być współdzielony - musimy wziąć pod uwagę, że im więcej lokatorów - tym prędkość musi być większa.

Żyjemy w czasach, kiedy odkurzacz pracujący w sieci Wi-Fi nikogo nie dziwi. Telewizor, tablet, komputery, czy nawet nowoczesne ekspresy do kawy - wszystkie te urządzenia zwykle są podłączone do Internetu i kiedy policzymy, ile takich sprzętów znajduje się w domu, czy też mieszkaniu - może się okazać, że jest ich naprawdę dużo i nierzadko zdarzy się, że wiele z nich pracuje jednocześnie.

O ile przy korzystaniu z telefonu i telewizora jednocześnie (w przypadku mieszkania jednej osoby) spadki prędkości, czy stabilności sieci nie będą zauważalne, o tyle w przykładowej rodzinie 2+2, w “godzinach domowego szczytu” korzystającej z Internetu o prędkości pobierania 10 - 50 Mb/s może się zdarzyć, że filmy w UHD na Netflixie nie będą ładować się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, a gra sieciowe będą męczyć gracza wysokim pingiem (opóźnieniem). Wniosek jest jeden - im więcej domowników - tym musi być większa prędkość Internetu, zatem...

Jaka prędkość Internetu do domu?

Szybkość Internetu jest zwykle kluczowym elementem, który sprawia, że decydujemy się na daną ofertę. Generalnie - im wyższa prędkość, tym lepiej - gorzej, jakby była za niska. Należy być jednak świadomym, że sprzedawcy często oferują pakiet, którego wykorzystanie dla niektórych jest praktycznie niemożliwe.

1 Mb/s oznacza, że w ciągu minuty ściągniemy 60 Mb danych, czyli 7,5 MB. Warto o tym pamiętać, megabit (Mb) nie jest równy megabajtowi (MB), a to w MB podawane są zazwyczaj rozmiary plików.

Prędkość 1 Gb/s dla osoby, której korzystanie z Internetu ogranicza się tylko i wyłącznie do sprawdzenia pogody, poczty i najświeższych wiadomości ze świata jest tak samo potrzebna, jak słownik poprawnej polszczyzny jest potrzebny typowemu, przysłowiowemu “Sebkowi” spod bloku. Niby może go mieć, ale nic poza tym z nim nie zrobi. Jeśli nie chcemy przepłacać - musimy być świadomi swoich potrzeb.

Według raportu Global Broadband Experience Scorecards minimalna prędkość Internetu, która pozwoli na swobodne korzystanie z sieci, tj. płynne ładowanie się stron, sprawdzanie poczty etc. to 10 Mb/s. Najczęściej oferowane są jednak pakiety zaczynające się od 50 Mb/s i to możemy przyjąć, jako szybkość minimalną dla osób, które bez Internetu mogą żyć i służy im on głównie do podstawowych czynności - newsy, pogoda, poczta, czasami jakiś film na YouTube, albo wideo rozmowy przez komunikator.

Prędkość internetu, a potrzeby 10 Mb/s - raczej do kazyjnego korzystania

50 Mb/s - wystarczające dla jednej niewymagającej osoby z 1-2 urządzeniami

100 Mb/s - dla przeciętnego użytkownika w zupełności wystarczy

300 Mb/s - komfortowo nawet dla kilku osób

1 Gb/s - to już wypas

Internet o prędkości 100 Mb/s można już nazwać wystarczającym dla przeciętnego użytkownika, który nie wymaga zerowego opóźnienia w grach przez sieć, a jego głównym hobby nie jest sprawdzanie prędkości łącza co 15 minut. Osoby mieszkające w pojedynkę, które co jakiś czas ściągają gry (PC/konsole), chcą oglądać filmy na Netflixie w najwyższej jakości i jednocześnie prowadzić wideo rozmowę nie powinny narzekać na problemy podczas przesyłania danych.

Jeśli jednak pakiet 100 Mb/s ma być wykorzystywany przez studentów w mieszkaniu, gdzie lokatorów jest co najmniej kilku, czy też w domu przez kilkuosobową rodzinę należy rozważyć wyższe pakiety zaczynające się od 200 lub nawet 300 Mb/s. Takie prędkości zapewnią komfortowe korzystanie z Internetu nawet, kiedy wszyscy użytkownicy będą korzystać w sieci w jednym momencie.

Najwyższe prędkości osiągające nawet 1 Gb/s pobierania i wysyłania danych to dobre rozwiązanie do domów, mieszkań, czy nawet małych firm, w których liczba użytkowników jest duża.

Oczywiście - nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką prędkość wykorzystywała jedna osoba. Jest to doskonałe rozwiązanie chociażby dla twórców wideo, dla których czas przesłania filmu do sieci jest kluczowy. Należy jednak pamiętać, że niektóre, kilkuletnie urządzenia po prostu nie będą potrafić obsłużyć tak wysokiej prędkości. Jakby tego było mało - nawet jeśli odbiorca ma moc “przerobić” taki przesył - serwer, z którego pobieramy dane może nie być w stanie wysyłać danych w tak dużej prędkości. Jeśli do tego jego obciążenie będzie wysokie - 1 Gb/s na umowie z operatorem niewiele będzie w stanie zmienić.

Czy do Internetu w domu będzie potrzebny router?

Jakoś ten Internet trzeba rozprowadzić po domu. Na szczęście dostawcy Internetu zwykle dostarczają również router, który w zależności od umowy może być do zwrotu po zakończeniu umowy, ale może też zostać u abonenta. Teoretycznie w gestii operatora powinno być zapewnienie urządzenia, które pozwoli wykorzystać możliwości Internetu bez żadnych problemów - i tak najczęściej jest.

Nie powinniśmy się obawiać, że podczas instalacji monter przyniósł 10-letni sprzęt, który nadaje się do utylizacji. Zwykle są to nowe urządzenia, które nie wymagają specjalnej troski. Nawet przy drobnych awariach po wyłączeniu i włączeniu routera użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych konfiguracji.

Istnieje jednak możliwość, że router nie do końca spełni oczekiwania wobec niego. Transfer może okazać się stale za niski lub po prostu wielkość domu nie pokrywa się z zasięgiem sieci Wi-Fi i w niektórych miejscach może po brakować połączenia z Internetem. Producenci zapewniają, że do routerów może się połączyć nawet kilkadziesiąt urządzeń, jednak w praktyce - im więcej urządzeń podłączonych do tej samej sieci jednocześnie - tym bardziej spadki prędkości będą zauważalne. Możecie sprawdzić nasz poradnik, w którym przedstawiamy najlepsze, według nas, routery w różnych kategoriach.

Cena Internetu i jak zmniejszyć cenę Internetu

Decyzja, czy oferta jest za droga, czy w odpowiedniej cenie w ostateczności zależy tylko do kupującego. W końcu - wszystko jest warte tyle, ile kupiec jest w stanie zapłacić. Żeby jednak mieć jakiś punkt wyjścia przy porównywaniu ofert - miejmy na uwadze, że najpopularniejszy pakiet Internetu 300 Mb/s prędkości pobierania to wydatek rzędu 50 - 60 zł miesięcznie.

Sprawdź ceny internetu w Polsce.

W tej cenie dostaniemy router, a za instalację najczęściej będziemy musieli dopłacić jednorazowo ok. 50 zł. Umowy zwykle podpisywane są na 24 miesiące. Zwracajmy koniecznie uwagę, czy w wybranym pakiecie występuje ograniczenie ilości pobranych danych. Jeśli oferta drobnym druczkiem zawiera informację o takim limicie - porównajmy, czy konkurencja w tej samej cenie nie oferuje Internetu bez limitu. Jeśli nie jesteśmy pewni jak szybko wykorzystamy limitowany transfer - poszukajmy innej oferty.

W przypadku Internetu domowego zdecydowanie lepiej nie posiadać “kagańca” na ilość pobranych danych - szczególnie, jeśli Internet w dużej mierze jest wykorzystywany do rozrywki. Wówczas spadek prędkości pobierania po przekroczeniu limitu może nie pozwolić na płynne oglądanie seriali, granie, czy też ściąganie plików.

Często Internet jest oferowany przez operatorów sieci komórkowych, dlatego też jeśli posiadamy abonament na telefon - dowiedzmy się u konsultanta, czy istnieją promocje dla dotychczasowych klientów, którzy decydują się rozszerzyć umowę.

Czy już zdecydowałeś jaki internet wybierzesz?

Wybór Internetu stacjonarnego (do domu) tylko w teorii wydaje się prosty. Praktyka okazuje się inna - dobranie idealnej oferty wymaga poświęcenia odrobiny czasu. W całym tym procesie poszukiwania idealnego Internetu musimy pamiętać, żeby znać swoje (ewentualnie współlokatorów) potrzeby.

Jeśli wiesz, że Internetu potrzebujesz tylko do oglądania filmów na YouTube raz na kilka dni - nie potrzebujesz prędkości 1 Gb/s pobierania i wysyłania danych, bo najzwyczajniej w świecie - nie wykorzystasz w pełni możliwości. Jeśli jakieś szczegóły oferowanego pakietu są dla Ciebie niejasne - nie bój się zapytać na forum, albo kogoś znajomego, kto ma większe pojęcie w tej kwestii. Pamiętaj też, że “MEGA OKAZJE” nie istnieją. Jeśli któraś oferta wydaje się podejrzana, bo bardzo wyróżnia się na tle konkurencji - to bardzo możliwe, że nie będzie ona najrozsądniejszym wyborem.

Źródło: opracowanie własne; Global Broadband Experience Scorecards

