Dostawca internetu Starlink zaskoczył swoich polskich abonentów powrotem wyższego cennika. Ile kosztuje aktywacja usługi i jakiego abonamentu od listopada życzy sobie Elon Musk?

Tanio było, ale się skończyło - donoszą polscy użytkownicy internetu Starlink.

Ile kosztuje internet Starlink po podwyżce?

Nowy cennik internetu satelitarnego firma Elona Muska serwuje też nowym klientom.

Nową usługę internetu Starlink zamówimy od dziś w cenie

335 zł / miesięcznie: oferta mieszkaniowa

430 zł / miesięcznie: oferta business

430 zł / miesięcznie: oferta kamper

Do kosztów nowej usługi należy też koszt zakupu terminali. Obecnie jest to kwota 2 200 zł, co stanowi obniżkę. Terminale Starlink kosztowały dotychczas 2300 zł.

O ile zdrożał Starlink w 2022 roku?

Internet Starlink, pomimo podwyżki, nadal pozostaje tańszy, niż w pierwszej połowie 2022 roku. Przed sierpniową zmianą cenników miesięczny abonament w najtańszej opcji wynosił 449 zł miesięcznie. Ówczesna obniżka wynosiła aż 50%. Wtedy też tańsze stały się terminale i SpaceX wziął na siebie koszty wysyłki sprzętu.

W efekcie obecnej zmiany cen, abonament Starlink dla odbiorców indywidualnych nadal pozostaje niższy. Nie zapłacą oni już 230 zł miesięcznie, ale 335 zł to nadal mniej, niż cennik obowiązujący do końcówki sierpnia br. Firmy są w gorszej sytuacji. Cena dla nich wzrasta aż o 145 zł miesięcznie. Oznacza to, że mogą one zapomnieć o sierpniowej obniżce internetu Starlink.Nie jest to bardzo zła opcja ze względu na inflację. Dzięki niej 430 zł jest obecnie mniej warte, niż wiosną 2022 roku

Wszystko to nie jest jednak takie proste, a decyzja dostawcy internetu Starlink to nieeleganckie zagranie, które może zniechęcić do niego nowych użytkowników. W trudnej sytuacji są bowiem klienci Starlink, którzy zdecydowali się na zakup usługi w okresie od obniżki do 20 września br.. Mogą oni rozwiązać umowę, ale już od niej nie odstąpią. Oznacza to, że ich inwestycja w terminale nie zdążyła się zwrócić, a abonament jest nagle windowany do kwoty, której mogli nie brać pod uwagę.

Źródło: Twitter, Starlink