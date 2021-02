Starlink, czyli satelitarny Internet Elona Muska, dociera do kolejnych zakątków świata. Jeszcze przed końcem roku usługa zostanie uruchomiona w Polsce i już teraz możesz wpisać się na listę. Sprawdź ile zapłacisz.

Starlink – Polska otwarta na satelitarny Internet Elona Muska

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2020 roku Starlink został udostępniony zainteresowanym w Stanach Zjednoczonych, a dziś korzysta z niego już ponad 10 tysięcy osób. Okazuje się, że na debiut usługi w Polsce też nie trzeba będzie długo czekać. Ba, już teraz możesz zamówić satelitarny Internet Elona Muska do swojego domu, choć pewnie tego nie zrobisz, bo jakkolwiek przyszłościowe byłoby to rozwiązanie, to dzisiaj raczej trudno byłoby je nazwać opłacalnym.

Ile kosztuje Starlink w Polsce? Cena zwala z nóg

Miesięczny abonament Starlink wynosi 449 złotych, czyli ponad cztery razy więcej niż superszybki, 8,5-gigabitowy światłowód INEA w Poznaniu. Tymczasem satelitarny Internet Elona Muska ma nam do zaoferowania transfery na poziomie 50-150 Mb/s (i to przy optymalnych warunkach). Nie są to może supersłabe wyniki, ale za tę cenę można by chyba oczekiwać czegoś więcej.

Ale nie myśl też, że na miesięcznym abonamencie kończą się koszty – są jeszcze opłaty jednorazowe. Żeby korzystać z usługi Starlink musisz kupić sprzęt odbiorczy, za który zapłacisz 2269 zł, do czego jeszcze doliczone zostanie 276 zł za dostawę. Łącznie więc pierwszy miesiąc korzystania będzie cię kosztować… 2994 zł.

Jeśli mimo to wyrażasz zainteresowanie, to czym prędzej zamów usługę, bo liczba klientów jest limitowana i obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby wpisać się na listę oczekujących, musisz tylko wpłacić zaliczkę (449 złotych), która zostanie ci później zwrócona.

Starlink to projekt rozwojowy

Aktualnie na konstelację Starlink składa się około 1000 satelitów. Ostatecznie ma być ich kilkanaście albo i kilkadziesiąt tysięcy. Dzięki temu będzie możliwe zapewnienie niezawodnego i szybkiego połączenia z Internetem niezależnie od lokalizacji.

Źródło: Starlink, informacja własna

