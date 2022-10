Po tym, jak Elon Musk zapowiedział, że nie chce już finansować usługi Starlink w Ukrainie, znalazł się w ogniu krytyki. Presja społeczna najwidoczniej zrobiła na nim wrażenie. Wczoraj wieczorem ogłosił bowiem, że zmienił swoje zdanie.

Starlink w Ukrainie – niefortunna seria Elona Muska

Dopiero co informowaliśmy o stanowisku Elona Muska jakoby dalsze finansowanie przez niego usługi szybkich usług internetowych w Ukrainie było nieracjonalne.

W liście do Pentagonu dyrektor sprzedaży SpaceX miał poinformować:

Nie jesteśmy w stanie dalej przekazywać terminali Ukrainie ani finansować istniejących terminali na czas nieokreślony.

Przypomnijmy, że Ukraina otrzymała do tej pory około 20 000 terminali Starlink, co przekłada się na koszt około 80 mln dolarów; do końca roku kwota ta ma zaś sięgnąć rzędu 100 mln dolarów.

Miliarder nie zażądał co prawda zwrotu już poniesionych kosztów. Jego plany na przyszłość wystarczyły jednak, aby spotkać się z ostrymi wyrazami dezaprobaty.

Nie bez znaczenia dla całego kontekstu sprawy miało też bulwersujące wielu stanowisko, wyrażone przez Muska przed kilkoma tygodniami, a odnoszące się do sposobu zakończenia konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Wśród jego propozycji znalazły się referendum w przedmiocie przynależności wschodnich terytoriów Ukrainy, oddanie Krymu Rosjanom i neutralny status dla Ukrainy.

Spotkały się one zresztą z reakcją samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego:

Elon Musk zmienia zdanie w sprawie Starlinków w Ukrainie

Od oskarżeń o przypisywanie sobie statusu bohatera w wojnie jednoczącej pod wspólnym sztandarem międzynarodową społeczność po spekulacje na temat kontaktów założyciela SpaceX z Putinem – ostrych słów pod adresem Elona Muska nie brakowało. Ostatecznie skłoniło go to do złożenia kolejnej deklaracji na swoim Twitterze:

Do diabła z tym… chociaż Starlink wciąż traci pieniądze, a inne firmy dostają miliardy dolarów podatników, my po prostu będziemy finansować rząd Ukrainy za darmo – obwieścił, nie bez żalu, Musk.

Co myślicie o ostatnich posunięciach Elona?

