Start w gęstej mgle, która niestety po wschodzie Słońca nie rozproszyła się tak jak to przewidywano, to już z definicji bardzo trudne zadanie nawet dla samolotów, z którymi radzimy sobie przecież dużo lepiej niż z rakietami.

SpaceX jednak nie spasowało i zdecydowało się wysłać Starship SN11 w misję. Rakieta wzniosła się na planowany pułap 10 kilometrów, potem zgodnie z planem zaczęła opadać. Co jednak dokładnie stało się po prawie sześciu minutach od startu na razie tylko możemy podejrzewać. Na pewno wiadomo, że doszło do anomalnego zachowania podczas sekwencji lądowania i eksplozji. Prawdopodobnie przyczyną były nieprawidłowe parametry pracy jednego z silników.



Wszystkie 3 silniki Raptor działające tuz po starcie

Gdy tylko pojawią się dokładniejsze informacje uzupełnimy tego newsa. Tymczasem… szkoda, ale może SpaceX zależało na sprawdzeniu zachowania się Starship w tak ciężkich warunkach pogodowych. I choć dla widzów kolejna katastrofa jest porażką, to zespół inżynierów wyciągnie z niej i tak sporo przydatnych informacji.

Przebieg lotu i to co można było zobaczyć oraz usłyszeć, na poniższej transmisji.

Mgła po locie Starship SN11 jeszcze nie opadła, dosłownie i w przenośni, a SpaceX już zapowiada kolejny lot. Starship SN15 trafi na platformę startową za kilka dni. Będzie to konstrukcja udoskonalona pod względem strukturalnym, napędu i awioniki, a także oprogramowania. Elon Musk liczy, że wśród tych ulepszeń znajdzie się też takie, które pozwoli uniknąć problemów takich jak podczas wtorkowego lotu.

SN15 rolls to launch pad in a few days. It has hundreds of design improvements across structures, avionics/software & engine.



Hopefully, one of those improvements covers this problem. If not, then retrofit will add a few more days.