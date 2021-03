Starship już trzykrotnie wznosił się na około 10 kilometrów, by powrócić na Ziemię, nie do końca w jednym kawałku. Najbliżej sukcesu był lot SN10, a SN11 ma powtórzyć jego dokonania tylko bez nieoczekiwanej eksplozji kilka minut po lądowaniu.

Tydzień temu przeprowadzony został zapłon silników Raptor w SN11, po którym dość szybko spodziewano się właściwego lotu. W końcu na piątek zaplanowano zarówno dodatkowy test, po czwartkowej wymianie silnika Raptor, a potem tego samego dnia lot. Już nawet wydano odpowiednie nakazy, ale w końcu, miedzy innymi ze względu na pogarszającą się pogodę, lot został przesunięty na poniedziałek. Sam test nowo zainstalowanego silnika zakończył się sukcesem. Niestety, jak już wiecie, poniedziałek znowu nie wypalił i lot przeniesiono na wtorek.

Start Starship SN11 we wtorek 30 marca 2021 jest spodziewany o godzinie 15:00 polskiego czasu czyli o 8 rano czasu lokalnego w Teksasie

Lot Starship SN11 ma być ostatnią próbą statku w zbliżonej do poprzedników (Starship SN8, SN9 i SN10) konfiguracji. Loty SN12, 13 i 14 zostały odwołane, a prototypy zezłomowane lub niedokończone. Starship SN15 i kolejne będa już udoskonalonymi konstrukcjami. Z kolei Starship SN20 ma już zostać wyniesiony na orbitę przez pierwszy stopień całej rakiety o symbolu BN3. Będzie to kolejna próba członu Super Heavy (pierwszy prototyp BN1, który posłuży do testów naziemnych, jest już gotowy). Wraz ze Starship tworzy on pojazd o takiej samej nazwie.



Starship SN10 w trakcie lotu

Lot przekładany już kilka razy, ale popatrzeć się na kolejną próbę startu Starshipa zawsze można

Wedle informacji na stronie hrabstwa Cameron, okolice miejsca gdzie dokonywany jest test miały być zamknięte od 7 rano do północy w poniedziałek 29. marca. W tym czasie spodziewaliśmy się startu, a transmisję z przygotowań można było oglądać między innymi na kanale youtube NASA SpaceFlight. Niestety nie udało się, lot przeniesiono na wtorek. Poniżej transmisja z dzisiejszej (wtorek) próby lotu SN11.

Źródło: Spaceflight Insider, SpaceX

Więcej na temat SpaceX: