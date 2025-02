Jeśli Valve weźmie do serca apel graczy, to wkrótce na Steamie pojawi się nowa funkcja. Dzięki niej będzie można odfiltrować gry wykorzystujące AI. Nie jest tajemnicą, że coraz więcej deweloperów sięga po te narzędzia w toku produkcji.

Nie da się ukryć, że branża gier się zmienia. Deweloperzy coraz śmielej sięgają po narzędzia AI, co siłą rzeczy zmusza platformy cyfrowej dystrybucji do wprowadzania nowych zasad. Najlepszym przykładem jest Steam, który od stycznia 2024 r. oznacza gry wykorzystujące AI na podstawie zaktualizowanej ankiety dla twórców. Dla samych graczy to jednak za mało.

Steam wysłucha graczy?

Na oficjalnym forum Steam rozgorzała dyskusja na temat Steam Next Fest i potencjalnego ogrywania demówek wykorzystujących AI. Użytkownik AyeforScotland pisze: “Kolejny Fest w lutym zbliża się wielkimi krokami, a ja nie mam żadnego interesu w graniu w dema gier, które wykorzystują generatywną AI. Dobrze byłoby, gdyby dodano opcję filtrowania tych gier w taki sam sposób, w jaki gracze mogą już filtrować treści Adult/NSFW”.

Aktualnie ten wątek doczekał się aż 614 komentarzy. Większość internautów mówi tym samym głosem. Skąd ta niechęć graczy do tytułów wykorzystujących AI? Idea wydaje się słuszna, bo przecież nikt nie ma obowiązku, by być przychylnym wobec takich rozwiązań.

Kto na tym zyska, a kto ucierpi?

Prośba o taką funkcję może być próbą wywarcia presji na większych wydawcach gier. W wielkim uproszczeniu - część graczy obawia się, że giganci branży zaczną sięgać po AI na niespotykaną dotąd skalę. To może przełożyc się na mniejszy budżet gier, krótszy cykl produkcyjny oraz utemperowanie szeroko rozumianej kreatywności twórczej.

Jednak w tym przypadku mowa jest o demówkach na Steam Next Fest. I tu sprawa nie jest jednoznaczna, ponieważ na takim rozwiązaniu ucierpieć mogą mniejsi twórcy, którzy faktycznie mają ciekawy pomysł na grę, lecz w drodze do sfinalizowania projektu napotykają różne problemy. Tu sztuczna inteligencja może okazać się przydatna. Jeśli “indyk” z wybitną rozgrywką czerpie z AI np. opisy przedmiotów lub krótkie dialogi, to przepadłby w gąszczu mniej ambitnych projektów po zastosowaniu rzeczonych filtrów.

Należy pamiętać, że AI w grach to z jednej strony potężne zestawy narzędzi (np. Nvidia ACE) a z drugiej strony sztuczna inteligencja może być cichym asystentem dewelopera w fazie prac koncepcyjnych, usprawniając tym samym pracę, którą twórca i tak wykonałby samodzielnie. Słowem: jeśli tworzysz hit pokroju, dajmy na to Hades, a ChatGPT zaproponował ci nazwy postaci lub opisy przedmiotów, to z miejsca będziesz niewidoczny dla wielu graczy. Trochę szkoda.

Swoją drogą ciekawe, jaka byłaby reakcja graczy, gdyby Alien Isolation powstawało obecnie, a nie 10 lat temu. Przecież twórcy dzięki narzędziom AI osiągneliby taką samą inteligencję ksenomorfa, a może nawet i lepszą, z tą różnicą, że zajęłoby to mniej czasu. Ciekawe, czy nadchodzący Alien Isolation 2 zostanie zbesztany za złowrogie AI. Co wy o tym sądzicie? Zapraszamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Insider Gaming