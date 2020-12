Stranded Deep został kolejną grą, którą bez jakichkolwiek opłat można przypisać do swojego konta w sklepie Epic Games Store.

Stranded Deep za darmo na Epic Games Store

Trwająca na Epic Games Store świąteczna wyprzedaż przyniosła nie tylko rabaty na wybrane tytuły, ale też akcję, w ramach której można zgarniać darmowe gry. Łącznie będzie ich tu aż 15, a dziś na listę trafia wspomniany Stranded Deep od Beam Team Games.

To przedstawiciel gatunku survival, głównym celem gracza jest pomoc bohaterowi w przeżyciu. Akcja rozgrywa się na bezludnej wyspie na Oceanie Spokojnym, przede wszystkim trzeba zatem zorganizować wodę i jedzenie, w czym pomoże wcześniejsze przygotowanie prostych narzędzi. Nie ma tu walki jako takiej z przeciwnikami, aczkolwiek niekiedy pojawia się konieczność starcia z groźnym zwierzęciem.

Jeszcze 3 darmowe gry od Epic Games Store

Zainteresowani? Warto nadmienić, że mowa o grze znajdującej się nadal w fazie wczesnego dostępu. Można przypisać ją do swojego konta za darmo do jutra do godziny 17:00. Cała akcja powoli dobiega końca, czekają nas jeszcze trzy darmowe gry oferowane w jej ramach. Będą to Solitairica, Torchlight II oraz Jurassic World Evolution.

Stranded Deep dołącza z kolei do oferowanych wcześniej Night in the Woods, My Time At Portia, Darkest Dungeon, Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines.

