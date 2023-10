Piąty, finałowy sezon “Stranger Things” może mieć jeszcze większą skalę, niż zakładano (a obiecywano całkiem sporo). Producent serialu marzy o tym, żeby zobaczyć go w kinie.

Stranger Things: sezon 5 zobaczymy w kinach?

“Stranger Things” to jeden z największych hitów Netflixa, który nieuchronnie zmierza do swojego finału. Strajk scenarzystów i aktorów sprawił, że na ostatnie spotkanie z dzieciakami z Hawkins trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Kiedy jednak już to nastąpi, ma przejść do historii jako epickie i pełne rozmachu wydarzenie.

Producent serialu – Shawn Levy – nie ukrywa, że skala tego, co czeka widzów, z pełną stanowczością zasługuje na wielki format. Czy zatem “Stranger Things 5” zobaczymy w kinach? Cóż, jeśli decyzja należałaby wyłącznie do Levy’ego, byłby to dopiero początek:

Szczerze mówiąc, bardzo chciałbym zobaczyć cały serial »Stranger Things« w kinach, ponieważ bracia [Dufferowie – przyp. red.] są po prostu wspaniałymi filmowcami, a praca, którą wykonują, jest z całą pewnością równie ambitna i równie dobrze wykonana jak każdy inny film. Chciałbym zobaczyć, jak kończymy z największym możliwym hukiem. Jeśli doświadczenie kinowe może być tego częścią, to osobiście byłbym bardzo szczęśliwy

– słyszymy.

Stranger Things: sezon 5 to iście kinowe widowisko

Producent zdradził również, co czeka nas podczas finału “Stranger Things”:

Ten sezon jest epicki i ma rozmach kinowej produkcji, ale takie właśnie jest »Stranger Things«. Muszę wyrazić uznanie w stronę Dufferów [...]. Czasami czytasz zarys historii i to jest po prostu ogromne, ogromne. Ale potem zaglądasz do scenariuszy i raz po raz przypominasz sobie, że mają wrodzony instynkt do łączenia tego, co epickie z tym, co intymne, a także mroku gatunku z ciepłem tych postaci. To jest według mnie jedna z ich największych supermocy, więc w efekcie sezon 5., tak jak każdy poprzedni, zyskuje na większej skali, ale nie zapomina o tym, o kim i o czym to jest.

Kiedy premiera Stranger Things 5?

Najprawdopodobniej wielki finał “Stranger Things” zobaczymy dopiero w 2025 roku.

Źródło: comicbook.com, Netflix