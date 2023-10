Nadchodząca premiera filmowa Netflixa, a zarazem hiszpański kandydat do Oscara – “Śnieżne bractwo” – doczekał się nowego zwiastuna. Szokujący tytuł twórcy “Sierocińca” i “Niemożliwego” opowie o katastrofie lotniczej z 1972 roku.

Śnieżne bractwo – nowy zwiastun filmu na faktach Netflixa

“Śnieżne bractwo” to oparta na faktach, nadchodząca premiera Netflixa, będąca hiszpańskim kandydatem do Oscara. Tytuł ukazuje dramatyczne przeszło dwa miesiące z życia pasażerów samolotu, który w 1972 roku rozbił się w Andach. Ci, którzy zdołali przetrwać, stanęli w obliczu kolejnego dramatu. Aby przeżyć, musieli pozbyć się wszelkich granic... Jak zdradził później jeden z ocalałych, Roberto Canessa:

Straszne jest uświadomić sobie, że nasi przyjaciele to tłuszcz i mięso. To jest coś w rodzaju procesu myślowego, podczas którego tracą swoją ważność podręczniki cywilizowanego życia i trzeba iść za zwierzęcym instynktem, zracjonalizować go i przyjąć za swój.

Netflix zaprezentował właśnie nowy zwiastun filmu “Śnieżne bractwo”. Znajdziecie go poniżej:

Śnieżne bractwo – obsada i twórcy

Reżyserem produkcji jest J.A. Bayona, stojący za tytułami, takimi jak "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Jurassic World: Upadłe królestwo", “Niemożliwe” czy "Sierociniec".

W obsadzie znaleźli się m.in.: Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella i Felipe González.

Kiedy premiera?

“Śnieżne bractwo” na Netfliksie znajdziecie 4 stycznia 2024 roku. Zanim jednak, w grudniu będziecie mieli okazję zobaczyć go na dużych ekranach.

Film ma już na swoim koncie Nagrodę Publiczności w sekcji Perlak (Perły) na festiwalu w San Sebastian. Zadebiutował zaś na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji, zamykając wydarzenie.

Źródło: Netflix, DW