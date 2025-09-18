Gry na konsole

Stwórz własny kontroler inspirowany Wiedźminem. Jest nowe narzędzie

Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
Z okazji 10-lecia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon powstała specjalna edycja gamepadów. Po tym, jak limitowana kolekcja rozeszła się w mgnieniu oka, wraca możliwość ich zamówienia. A dzięki nowemu narzędziu, zaprojektowania nawet najdrobniejszych elementów.

Limitowane, wiedźmińskie gamepady zostały udostępnione przez Xbox kilka miesięcy temu i wyprzedały się w zaledwie kilka godzin. Teraz znów powraca możliwość ich zakupu oraz zaprojektowania we własnym stylu poszczególnych elementów. To akcja firm CD Projekt RED i Microsoft, które nawiązały współpracę z okazji 10-lecia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wypuszczając specjalną edycję kontrolerów, które są dostępne wyłącznie w sklepie Microsoft. Projekt jest autorstwa polskiego studia CDPR.

10 elementów, które można zaprojektować

"Ulepszcie swój wiedźmiński ekwipunek! Wiedźmińskie kontrolery są teraz dostępne w Xbox Design Lab — możecie spersonalizować kontroler podstawowy lub Elite Series 2" - zachęca polskie studio na Facebooku. W edytorze Xbob Design Lab do wyboru są różne typy personalizacji, zmieniać można: korpusy, tył pada, uchwyty, bumpery, spusty, pad kierunkowy, drążki, przyciski ABXY, przyciski Widok, Menu, Udostępnij, jest też możliwość dodania graweru. 

Do wyboru są wspomniane dwa typy kontrolerów: Xbox Wireless Controller – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition oraz Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition, które działają na konsolach Xbox Series X|S. Są kompatybilne również ze starszymi modelami - Xbox One X i S. 

Cztery typy korpusów inspirowane nie tylko Wiedźminem

Fani mają możliwość wyboru pomiędzy standardowym modelem kontrolera, którego cena bez dodatków wynosi 349,99 zł, a droższą wersją Elite Series 2 Core z dodatkowymi akcesoriami, krótszą blokadą spustów, regulowanymi napięciami drążków i akumulatorem, za 679 zł (bez personalizacji). Gdy wybierzemy korpus wiedźmiński, wtedy pad będzie zdobiła specjalna grafika, a w centralnej części zostanie umieszczony symbol medalionu Wiedźmina Geralta z Rivii. W wersji podstawowej możemy wybierać także korpusy z Falloutem i Call of Duty: Black Ops 6. W wersji Elite Series 2, poza wspomnianymi, mamy też czwarty wzór do wyboru - z DOOM: The Dark Ages.

CDPR przemycił ukrytą informację zapisaną w głagolicy?

Kontrolery z korpusem wiedźmińskim będą zawierały również pismo głagolicowe, najstarszy znany alfabet słowiański, który można znaleźć także w samej grze. "Co do tego, co mówi pismo... nie zdradzimy tego tutaj, ale możemy powiedzieć, że te symbole nie są przypadkowe. Na kontrolerze znajduje się również charakterystyczny czerwony ślad pazura z logo Wiedźmina 3, oddający hołd wielkim przygodom Geralta w Velen, Novigradzie, Skellige i poza nimi. Daliśmy spustom kontrolera dwa różne kolory, nawiązując do wiedźmińskich mieczy – srebrnego na potwory i stalowego na ludzi" - podaje Xbox. Teraz także i te kolory można do woli zmieniać.

"Zbadaliśmy wiele kierunków przy tworzeniu tego kontrolera, ale od początku wiedzieliśmy, że chcemy opowiedzieć historię" – powiedział Joshua Flowers z CD Projekt RED. "Chcieliśmy, aby sprawiał wrażenie czegoś, co towarzyszyło ci na ścieżce, czegoś zużytego i osobistego. Podczas opracowywania koncepcji zaczęliśmy tworzyć historię tego kontrolera – i jak mógłby istnieć w świecie Wiedźmina 3. To narracja, w której się zakochaliśmy. Musiał sprawiać wrażenie, że należy do uniwersum Wiedźmina 3 – jakby przeżył bitwy i nosił własne historie." - dodał.

Źródło: Xbox.com, Wiedźmin/Facebook

