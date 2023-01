Zasilacze be quiet! Pure Power 12 M zainteresują entuzjastów, którzy składają komputery z kartami graficznymi GeForce RTX 4000. Mamy otrzymać porządny sprzęt w dobrej cenie.

Firma be quiet! zaczyna rok od premier zasilaczy zgodnych z PCI-Express 5.0. Niedawno pisaliśmy o high-endowych modelach Dark Power 13, a teraz przyszła pora na tańszą propozycję – na rynku debiutują modele Pure Power 12 M.

be quiet! Pure Power 12 M – zasilacze PCIe 5.0 z górnej półki

Modele Pure Power 12 M występują w wersjach o mocy 550 W, 650 W, 750 W, 850 W i 1000 W. Mówimy więc o sprzęcie, który nada się do konfiguracji ze średniej półki - jednostki nadają się do komputerów do gier, ale też stacji roboczych do pracy.

Jednostki wyróżniają się całkowicie modularnym okablowaniem. Co ważne, zapewniono tutaj pełne wsparcie dla standardu ATX 3.0/PCIe 5.0, więc na wyposażeniu znajduje się też wtyczka 12VHPWR (z której korzystają np. karty graficzne GeForce RTX 4000). Oprócz tego oczywiście znajdują się standardowe wtyczki PCIe 6+2-pin.

Nowe modele to przede wszystkim dobra jakość wykonania. Producent zastosował topologię korzystającą z układu rezonansowego LLC, a także cichy i wydajny wentylator o średnicy 120 mm. Możemy liczyć na stabilne napięcia wyjściowe, cichą pracę i wysoką sprawność energetyczną (potwierdzono ją certyfikatem 80 PLUS Gold).

be quiet! Pure Power 12 M zachęcają ceną

Zasilacze be quiet! Pure Power 12 M mogą być tańszą alternatywą dla modeli Dark Power 13 - sugerowane ceny to odpowiednio: 95 euro (550 W), 110 euro (650 W), 120 euro (750 W), 140 euro (850 W) i 170 euro (1000 W). Za wyborem sprzętu przemawia też długa, 10-letnia gwarancja producenta. Sprzedaż ruszy 7 lutego. Myślicie, że znajdą się chętni?

