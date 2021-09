Odkryj nowe miejsca i pokonaj własne granice. Trwa Suunto World Vertical Week – wydarzenie dla miłośników aktywności w górach, na których czekają atrakcyjne nagrody.

Pierwsza letnia edycja Suunto World Vertical Week

Trwa letnia edycja wydarzenia Suunto World Vertical Week. Od 20 do 26 września 2021 roku na wielbicieli sportów górskich i pieszych wędrówek czeka seria wyzwań. Wybierz szlak górski, zaplanuj trasę, zdobądź szczyt i pokaż, że „Polak potrafi”. Po zakończeniu wyniki uczestników zostaną bowiem zsumowane i szybko okaże się, który kraj wspiął się najwyżej. Ale twoje indywidualne wyniki także mają znaczenie…

Jak wziąć udział w Suunto World Vertical Week?

Jeśli chodzi o samą akcję, to jest to dziecinnie proste. Wystarczy, że uruchomisz aplikację Suunto na swoim smartfonie, a następnie przełączysz się na kartę Vertical Week w skrzynce odbiorczej. Tam znajdziesz „dzwoneczek”, który przeniesie cię do miejsca, w którym dostępne są wszystkie ważne informacje.

Weź udział w konkursie i wygraj zegarek Suunto 9 Baro

Równocześnie wystartował konkurs fotograficzny. Polega na tym, by w trakcie udziału w wyzwaniu Vertical Week dokumentować swoją górską przygodę, a następnie podzielić się wynikami, robiąc zdjęcie z konkursową nakładką – znajdziesz ją w aplikacji Suunto. Udostępnij to na Instagramie, dodając znaczniki @suunto i #verticalweek.

Dla najlepszej trójki przewidziane zostały nagrody w postaci zegarków Suunto 9 Baro. Model ten znalazł się w naszym rankingu najlepszych zegarków sportowych ze względu na swoją funkcjonalność, precyzyjnego GPS-a, wytrzymałą konstrukcję i obudowę wodoszczelną w klasie 10 ATM.

Wykorzystaj zegarek, by zajść jeszcze dalej

Oczywiście jeśli masz już zegarek Suunto, to koniecznie wykorzystaj go podczas swojej wyprawy. Podgląd 3D (z poziomu telefonu) pozwala przygotować się na podejścia czekające na trasie, a nawigacja zakręt-po-zakręcie pomoże ci szybciej i łatwiej dotrzeć do celu.

Po więcej informacji odsyłamy do regulaminu oraz na oficjalną stronę wydarzenia.

Źródło: Suunto