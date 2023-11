Szwajcarski producent zdecydował się uczcić rocznicę powstania serialu animowanego "Simpsonowie". W tym celu stworzył specjalny model zegarka, który przypadnie do gustu zarówno fanom Homera i spółki, jak i miłośnikom słodyczy.

Model ten, nazwany wymownie Seconds of Sweetness, producent określa jako "żartobliwy i prawie jadalny hołd" dla kultowego amerykańskiego pączka z różowym lukrem, czyli ulubionej przekąski Homera Simpsona.

Tarczę stylowego zegarka zdobi nadgryziony donut. Pasek ozdobiono różowym "lukrem" z posypką. Wzór został umieszczony na żółtym tle, kojarzącym się z postaciami z serialu. Na szlufce widnieje logo "Simpsonów". Całość zamknięto w eleganckim pudełku.

Model jest dostępny od 2 listopada w sklepach Swatch oraz na stronie internetowej swatch.com.

Swatch i The Simpsons - początek współpracy

Jednocześnie szwajcarski producent zapowiada, że Second of Sweetness to tylko początek współpracy między Swatch i The Simpsons. Marki mają wiele planów na najbliższą przyszłość.

źródło: materiały prasowe