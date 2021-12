Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Remnant: From the Ashes za darmo na Epic Games Store

W tym roku Epic Games Store rozpoczęło uwielbianą przez wielu graczy akcję od Shenmue 3 oraz Neon Abyss. Punktualnie o godzinie 17:00 naszego czasu oferta została zaktualizowana i przez najbliższe 24 godziny (do jutra do godziny 17:00 naszego czasu) można przypisać do swojego konta Remnant: From the Ashes.

Rozczarowanie? Raczej nie. Chyba, że mowa o stałych bywalcach Epic Games Store. W ich przypadku może wyglądać to inaczej, ponieważ Remnant: From the Ashes było już kiedyś rozdawane. Trudno jednak przypuszczać, że skorzystali wtedy wszyscy.

Remnant: From the Ashes, gra akcji z elementami RPG

Remnant: From the Ashes nie jest tytułem anonimowym, przed premierą mówiło się o nim całkiem sporo. Inna sprawa, czy wszystkie oczekiwania zostały spełnione? Średnia ocen z branżowych recenzji sięgnęła wprawdzie 78%, ale wśród graczy było zauważalnie gorzej - 67%. Teraz możecie przekonać się, do którego grona Wam bliżej.

Jeśli chodzi o krótkie przedstawienie dla niewtajemniczonych, Remnant: From the Ashes Gunfire Games to produkcja przygotowana przez Gunfire Games, a wydana przez Perfect World Entertainment w sierpniu 2019 roku. Mowa o grze akcji zawierającej elementy RPG i skupiającej się głównie na kooperacji (chociaż można bawić się też samemu). Zmagania przedstawiane są z perspektywy trzeciej osoby i obracają wokół walki ze starożytnym złem z innego wymiaru. W praktyce to nic innego jak konieczność stawiania czoła hordom różnego rodzaju stwórców, w tym bossów. I tym ostatnim zdarza się napsuć graczom więcej krwi. Ale przecież taka ich rola.

