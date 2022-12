Horizon Chase Turbo to 2. darmowa gra w worku z prezentami, jaki na ten rok przygotowali zarządzający Epic Games Store.

Horizon Chase Turbo za darmo na Epic Games Store

Nie dalej jak wczoraj wystartowała świąteczna wyprzedaż w sklepie Epic Games Store. Pisaliśmy, jakie atrakcje przygotowano. Dla wielu graczy tą największą są darmowe gry, których zaplanowano aż 15. Na początek padło na Bloons TD 6, dziś udostępniono natomiast Horizon Chase Turbo.

Zainteresowani powinni pamiętać, że w przeciwieństwie to standardowych promocji na Epic Games Store tutaj nie ma tyle czasu na skorzystanie z oferty. Horizon Chase Turbo można przypisywać do swojego konta tylko do jutra do godziny 17:00.

Horizon Chase Turbo to zręcznościowe wyścigi

Nietaktem byłoby stwierdzenie, że Horizon Chase Turbo plasuje się w ścisłym gronie najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat. Nie jest jednak źle, ponieważ produkcja przygotowana przez studio Aquiris debiutowała na PC w 2018 roku zbierając całkiem dobre oceny. Ich średnia przekroczyła 70% (dane z metacritic).

Z racji oprawy nie jest to propozycja, która zjedna sobie serca wszystkich. Twórcy nie ukrywają, że inspirowali się grami z lat 80. i 90., jednocześnie postawili na arkadową rozgrywkę. Zawartości jest sporo, 48 miast, 111 torów i 33 samochody do odblokowania, a także 12 ulepszeń. To dobra opcja do zabawy ze znajomymi na kanapie, wszystkie tryby w Horizon Chase Turbo obsługują podzielony ekran. Warto też zaakcentować fakt, że chociaż nie jest to produkcja AAA to za ścieżkę dźwiękową odpowiadał ceniony kompozytor Barry Leitch.

Źródło: epicgames