Wygląda na to, że Sony zdecydowało się jeszcze mocniej postawić na uniwersum Horizon i przygody Aloy.

Powstanie Horizon nastawiony na multiplayer

Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West przebojem wdarły się do grona najlepszych gier na PlayStation, pierwsza część doczekała się też premiery na PC. Zastanawialiście się, czy pojawi się nowa odsłona serii? Już nie musicie. Ba, poza nią studio Guerrilla Games przygotuje coś jeszcze.

Holenderskie studio w najbliższym czasie powinno się rozrosnąć, a z zamieszczonych ogłoszeń o prace można dowiedzieć się, iż zaplanowano stworzenie gry wieloosobowej w uniwersum Horizon. Będzie to pewna odskocznia do dotychczasowych produkcji nastawionych na kampanie. W dobie dużej popularności rozgrywki sieciowej tego typu krok może okazać się bardzo trafny i przyciągnąć do marki jeszcze więcej graczy. Na szczegóły za wcześnie, ale wydaje się, że zabawa będzie skupiać się na współpracy celem zwalczania niebezpieczeństw.

Horizon 3 też powstaje, wcześniej inne atrakcje

Jeśli jednak jesteście w gronie preferujących zabawę w pojedynkę, to spokojnie. Seria nie zamierza zmienić swojego charakteru, Guerrilla Games planuje także kolejną część przygód Aloy. I tutaj jednak, póki co, nie warto wyglądać większej dawki konkretów.

Zresztą, Horizon Forbidden West to przecież jeszcze świeża propozycja, pewnie nie wszyscy zdążyli kupić i ograć. A jeśli zakazany zachód już odwiedzony, to przypominamy, że nadciąga dodatek Burning Shores. Na The Game Awards 2022 ogłoszono dokładną datę premiery i pokazano nowy zwiastun.

Warto pamiętać również o Horizon Call of the Mountain. To spin-off omawianej serii, który zapowiada się na produkcję ciągnącą PlayStation VR 2 w pierwszych miesiącach obecności na rynku tego sprzętu.

Źródło: @LifeAtGuerrilla