Już nie raz na łamach naszego serwisu pisaliśmy o komputerach SBC od Banana Pi team. W czerwcu tego roku chińska firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek platformy pod budowę własnego routera - Banana Pi BPI-R4. Właśnie teraz sprzęt trafił do sprzedaży. Co takiego oferuje?

Zespół od Banana Pi po premierze BPI-W3 oraz zapowiedzi BPI-CM2, po cichu wprowadził na rynek model BPI-R4 - komputer jednopłytkowy (SBC), który posiada zadatki na zostanie świetną platformą pod zaawansowany router. Dlaczego? Zacznijmy od najbardziej elementarnej rzeczy, czyli złącz sieciowych. W tym przypadku znajdziemy tutaj:

3 porty Gigabit Ethernet RJ45 (LAN)

1 port Gigabit Ethernet RJ45 (WAN)

2 gniazda na moduły 10 GbE SFP

2 gniazda mini PCIe (3.0) dla karty sieciowej Wi-Fi 7 NIC

dla karty sieciowej NIC 1 gniazdo M.2 (z interfejsem USB 3.2) dla modemów 5G lub 4G LTE

(z interfejsem USB 3.2) dla 3 gniazda nanoSIM

Dodatkowo na laminacie znajdziemy wejście na karty microSD, złącze M.2 (2280, PCIe 3.0) na dysk SSD (NVMe), port USB 3.2, gniazdo DC (12 V/5,2 A lub 19 V/3,2 A), opcjonalny moduł PoE (RT5400), 26-pinowe złącze GPIO, baterię RTC, przycisk resetu oraz WPS. A co napędza te urządzenie?

Za moc obliczeniową odpowiada SoC MediaTek Filogic 880 (MT7988A), który zawiera w sobie czterordzeniowy procesor ARM Corex-A73 o taktowaniu bazowym 1,8 GHz. Dodatkowo znajdziemy tutaj 4 GB pamięci RAM DDR4, 8 GB pamięci eMMC i 128 MB SPI NAND flash. To wszystko zostało ulokowane na laminacie o wymiarach 148 x 100,5 mm, a całość waży zaledwie 250 gram. Domyślnym systemem do obsługi tej SBC jest OpenWRT, ale istnieje możliwość wykorzystania również dystrybucji Debian. Wszystko fajnie, ale co z ceną?

Tutaj Banana Pi BPI-R4 miło zakasuje, gdyż cena produktu ze wszystkimi podatkami zamyka się w kwocie 560 zł. Biorąc pod uwagę, że mamy teraz Black Friday (Week), a zaraz będzie Cyber Monday, to zapewne będzie można kupić to urządzenie jeszcze taniej! Trzeba tylko pamiętać, że do wykorzystania pełnego potencjału BPI-R4, trzeba będzie dokupić odpowiednie peryferia, tj. karty Wi-Fi 7, moduły 4G/5G, czy moduły SFP.

Już pierwsi użytkownicy testują możliwości Banana Pi BPI-R4

A jak Wam się podoba nowa płytka od Banana Pi? Bylibyście zainteresowani zakupem tego typu urządzenia? Dajcie znać w sekcji komentarzy oraz ankiecie!

Źródło: Notebookcheck