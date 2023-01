Jesteś graczem i szukasz sprawdzonego sprzętu w możliwie niskich cenach? No to czytaj uważnie: w sklepie Morele trwa świetna promocja, z której możesz zechcieć skorzystać.

Świetna promocja na gamingowy sprzęt Genesis w sklepie Morele

Genesis jest jednym z najpopularniejszych producentów sprzętu dla graczy. Dobrą sławą cieszy się przede wszystkim dlatego, że nie każe sobie płacić wiele, a w zmian oferuje solidne i funkcjonalne urządzenia, które przy okazji też nieźle się prezentują. Teraz możesz kupić je jeszcze taniej – wystarczy, że skorzystasz z promocji trwającej w sklepie Morele.

Promocja potrwa do końca tygodnia, ale lepiej się pospieszyć, bo kolejne egzemplarze rozchodzą się bardzo szybko. Dlatego też nie przedłużajmy. Zapamiętaj tylko lub skopiuj sobie kod GENESIS23 i wprowadź go przy składaniu zamówienia, by obniżyć ceny. A skoro o nich mowa – co można kupić?

Klawiatury i myszki Genesis taniej o kilkadziesiąt złotych w sklepie Morele

Jeśli dobra klawiatura gamingowa za stosunkowo nieduże pieniądze jest tym, czego szukasz, to… chyba udało ci się ją właśnie znaleźć. Ba, są nawet dwie możliwości. Opcja numer jeden to membranowy model Genesis Rhod 400 RGB za 64 zł (zamiast 99 zł). Z kolei gdy celujesz w „mechanika”, to rzuć okiem na Genesis Thor 300 RGB za 149 zł (zamiast 191 zł). Tak, tę świetną klawiaturę z brązowymi przełącznikami Outemu i solidną konstrukcją możesz teraz kupić za mniej niż półtorej stówki.



Genesis Rhod 400 RGB

Były klawiatury, to czas na myszki, które także zostały poważnie przecenione w sklepie Morele. Uwagę przykuwa przede wszystkim Genesis Xenon 770 za 129 zł (zamiast 154 zł) – to wypasiony gryzoń z wymiennymi panelami bocznymi, sensorem o czułości 10 200 DPI i podświetleniem RGB. A jeśli priorytetem jest dla ciebie jak najniższa waga, to skieruj swój wzrok na ultralekki model Genesis Krypton 550 za 87 zł (zamiast 99 zł). Oferuje czułość do 8000 DPI i żywotność przełączników na poziomie 20 mln kliknięć.



Genesis Xenon 770

Jeszcze więcej dobrych ofert – sprawdź te okazje

Spójrzmy tymczasem na sprzęt z szeroko rozumianej kategorii „audio”. Warto, choćby ze względu na mikrofon Genesis Radium 400 za 169 zł (zamiast 229 zł). Urządzenie jest kierowane do streamerów i youtuberów, którym zależy na uzyskaniu klarownego wokalu i eliminacji niepożądanych dźwięków. Świetną ofertę stanowią także głośniki Genesis Helium 600 za 199 zł (zamiast 295 zł). To dobrze oceniany zestaw 2.1 o mocy 60 W, który sprawdzi się tak podczas grania, jak i w innych zastosowaniach.



Genesis Helium 600

Przecenione zostały również efektowne obudowy z trzema podświetlanymi wentylatorami na froncie. Do wyboru masz model Genesis Irid 300 za 199 zł (zamiast 279 zł), którego cechami charakterystycznymi są: porty na przedzie, duża przestrzeń w środku i całkowicie przezroczysty bok, a także Genesis Titan 750 za 149 zł (zamiast 209 zł) – obudowa, która pomaga w utrzymaniu porządku w środku.



Genesis Irid 300

Jeszcze więcej przecenionych produktów znajdziesz na stronie akcję: sprawdź promocje Genesis w sklepie Morele.

Źródło: inf. własna / benchmark.pl współpracuje ze sklepem Morele w ramach afiliacji.