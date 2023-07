W środę weszliśmy ze sporą dawką promocji wszelakich. Począwszy od okazji cenowych spod znaku Amazon Days, obejmujących zegarki Garmin, czytniki Kindle czy słuchawki Jabra, po zniżki na laptopy Huawei, Lenovo i różne telewizory.

Nie tylko Amazon Prime Day

W zakresie promocji na elektronikę początek tego tygodnia zdominowany został przez polski oddział Amazon. Z okazji corocznej akcji Prime Day amerykański e-commerce zaoferował sporo zniżek, z których te cieszące się największym zainteresowaniem (i wciąż aktualne) wskazujemy poniżej. Jednak nie samym Amazonem klient żyje i rozglądając się po ofercie innych sprzedawców, również znaleźliśmy kilka interesujących ofert. Zapraszamy na środowy przegląd okazji cenowych.

Świetne ceny na audio - Jabra, Soundcore i Huawei

Pośród ofert promocyjnych na audio, na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra cena na słuchawki Jabra Elite 7 Active - nieźle brzmiące dokanałówki świetnie nadające się do sportu i wyposażone w aktywną redukcję szumów. Podobnie ciekawą ofertą jest ta na nauszne grajki od Soundcore by Anker Q30, które brzmieniowo biją na głowę konkurencyjne słuchawki w podobnej cenie. Osoby które ciekawe są wrażeń jakie dają słuchawki oparte na przewodnictwie kostnym, może zainteresować bardzo niska cena na model OpenMove znanej marki Shokz. Nie zabrakło też przecen na świetne głośniki Soundcore, które grają popisowo, a wciąż niesłusznie przegrywają popularnością z marką JBL.

Od żelazek do saturatora

W ofercie Empiku pojawił się ciekawy, letni zestaw od SodaStream, w którym oprócz popularnego saturatora otrzymujemy shaker i książkę o przepisach na koktajle z bąbelkami (przyrządzając je z dziećmi, robicie koktajle z bąbelkami, z bąbelkami). Na Amazon bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się od wczoraj zniżki na żelazka Russel Hobbs i Philips, a także na niezawodne i do tego ładne wizualnie sprzęty AGD tego pierwszego producenta:

Duże telewizory, a małe ceny

W dobrej cenie można zakupić w najbliższych dniach telewizory między innymi od TCL, a z kolei dla tych, którzy wolą swój stary TV zmienić w nieco bardziej nowoczesny sprzet, może zainteresować okazja na przystawki do smart TV:

Stary ale jary Huawei Matebook obok Lenovo z cashbackiem

Dla poszukujących laptopa dobrą opcją wydaje się być okazja na gamingowego Lenovo IdeaPad Gaming 3 z procesorem i5 12. generacji, kartą GeForce RTX 3060 i 16GB RAM, który to sprzęt z uwzględnieniem dostępnej opcji cashback będzie kosztował nas raptem 3999 złotych. Minusem dla niektórych może być tu kolor - jest bowiem tylko biały. Opcji na cashback w przypadku Lenovo jest zresztą więcej, a wszystkie opcje można znaleźć na stronie sprzedawcy.

Tańszą alternatywą dla osób nastawionych na kupno estetycznego sprzętu do codziennego użytku jest promocja na starszą generację Huawei Matebook 14. Procesor Intel i5 11. generacji, 16 GB RAM, dysk 512 GB oraz Windows 11 w komplecie, w cenie 3199 złotych to całkiem przyzwoita opcja. Zwłaszcza, że do laptopa mozna dokupić sobie w cenie 10 złotych router i mysz. Ewentualnie świetnie oceniane słuchawki dokanałowe Freebuds 5i za 249 złotych (zamiast zwyczajowych 399 zł).

Ostatnie chwile promocji na zegarki Garmin i na Kindle

Ostatnie godziny trwa jeszcze promocja na Garmin Venu 2 Plus, który można określić mianem doskonałego smartwatcha sportowego albo zegarka sportowego z ogromem funkcji smart. Model Venu 2 Plus pozwala na wszechstronne śledzenie aktywności, rozmowy telefoniczne (przez Bluetooth), płatności zbliżeniowe i odtwarzanie muzyki (wgranej lub ze Spotify), a do tego świetnie wygląda i ma bardzo dobry i responsywny ekran AMOLED, który o dziwo nie powoduje wydrenowania baterii w 3 dni. Trwa także promocja na świetny zegarek do biegania Forerunner 255 i na kilka innych, starszych modeli od tego producenta.

Poza zegarkami na Amazon wciąż można dostać czytniki e-booków Kindle w cenie jakiej dawno nie było - 605 złotych za najlepszą wersję Papewhite oraz 370 złotych za wersję podstawową.

źródło: informacja własna, materiały prasowe

