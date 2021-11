Syberia: The World Before znajduje się już na ostatniej prostej. Lada chwila przyjdzie nam w nią zagrać, a już teraz możemy ją zobaczyć.

Premiera Syberia: The World Before już w grudniu

Ekipa Microids zapowiedziała we wrześniu, że najnowsza odsłona jej popularnej serii przygodówek zadebiutuje jeszcze przed końcem tego roku. Teraz potwierdziła tę informację – premiera gry Syberia: The World Before odbędzie się 10 grudnia.

Za niespełna dwa tygodnie gra trafi jednak wyłącznie na pecety. Ci, którzy chcieliby pograć na konsolach, muszą poczekać do przyszłego roku (konkretnej daty nie znamy). Już teraz możesz złożyć zamówienie przedpremierowe na Digital Deluxe Edition, aby zgarnąć cyfrowe bonusy: ścieżkę dźwiękową, skrócony scenariusz i materiały graficzne.

Kate Walker powraca. Ale nie sama

Syberia: The World Before to czwarta odsłona serii, o której klimat niezmiennie dbają Benoît Sokal (od strony projektowej) i Inon Zur (od strony muzycznej). Ponownie też główną bohaterką będzie Kate Walker, która tym razem eksplorować będzie tajgę z 2004 roku. Co ciekawe, pojawi się również druga perspektywa – poznamy historię młodej pianistki, Dany Roze, z 1937 roku. Przejmiemy kontrolę nad obiema protagonistkami.

Gra będzie bazować na znanych i lubianych zasadach – w żadnym razie nie nastawiaj się na rewolucję. Rdzeniem jest eksploracja i rozwiązywanie zagadek, choć oczywiście nie zabraknie mimo to kilku usprawnień i eksperymentów. Temu, jak prezentuje się rozgrywka, twórcy pozwalają się nam przyjrzeć na najnowszym materiale wideo…

Zobacz najnowszy gameplay Syberia: The World Before:

Aktualnie serię zamyka (średnio udana) Syberia 3 z 2017 roku.

Źródło: Microids, GamingBolt, informacja własna