Premiera gry Syberia: The World Before jednak nie odbędzie się w tym roku. Studio Microids niemal w ostatniej chwili zdecydowało się na zmianę swoich planów.

Syberia: The World Before dopiero w przyszłym roku

Nawet przy okazji wspominania o grze w zeszłym miesiącu utrzymywano, że Syberia: The World Before trafi w ręce graczy 10 grudnia. Tak się jednak nie stanie, zainteresowani najnowszą odsłoną jednej z najbardziej znanych serii przygodówek będą musieli poczekać kilka tygodni, a niektórzy kilka miesięcy dłużej.

Nowy termin premiery nie został sprecyzowany. Ujawniono jedynie tyle, że mowa o I kwartale 2022 roku. Trzeba jednak dodać, że dotyczy to wyłącznie PC. Wprawdzie Syberia: The World Before pojawi się też na konsolach, ale nastąpi to jeszcze później.

Nowa Syberia potrzebuje ostatnich szlifów

Cały komunikat opublikowany przez Microids utrzymano w tonie, który z reguły towarzyszy nam przy tego typu okazjach. Poza informacją o zmianie daty premiery nadmieniono też, że gracze nie mają wielkich powodów do obaw, bo tak naprawdę chodzi jedynie o drobne poprawki.

Syberia: The World Before ma podobać się graczom, twórcom, a jednocześnie być wierna uniwersum, jakie wykreował Benoit Sokal, ojciec tej serii. Fani doskonale wiedzą, że to nieprzypadkowa wzmianka. Benoit Sokal zmarł kilka miesięcy temu, ale dołożył swoją cegiełkę i do tego projektu.

Czekacie na Syberia: The World Before?

Źródło: Syberia