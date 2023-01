Czy w każdej galaktyce gwiazdy powstają tak samo? Astronomowie zadają sobie to pytanie od dawna, nasłuchując sygnałów radiowych emitowanych przez pobliskie galaktyki.

Astronomowie z Kanady i Indii

Oczywiście im galaktyka dalej jest położona, tym słabszy sygnał z niej otrzymujemy. Naukowcom z Montrealu i Maharashtry udało się przechwycić sygnał z najdalszej jak dotąd galaktyki na długości fali znanej jako „linia 21 cm". Dzięki temu uzyskali oni wgląd w tajemnice wczesnego wszechświata. Sygnał został przechwycony przez Giant Metrewave Radio Telescope z Indii (tutaj możesz poczytać o innych wielkich teleskopach naziemnych).

Galaktyka emituje różne rodzaje sygnałów radiowych. Do tej pory możliwe było uchwycenie tego konkretnego sygnału jedynie z pobliskich nam galaktyk, co ograniczało naszą wiedzę. Dzięki pomocy naturalnie występującego zjawiska zwanego soczewkowaniem grawitacyjnym możemy uchwycić słaby sygnał z rekordowej odległości. Pomoże nam to zrozumieć skład galaktyk w znacznie większej odległości od Ziemi.

- Arnab Chakraborty, Uniwersytet McGill, Montreal

Przeszłość wczesnego wszechświata

Jak wiadomo w warunkach kosmicznych „im jest dalej, tym jest dawniej", a więc sygnał z odległej galaktyki oznacza też sygnał wyemitowany w warunkach dużo młodszego wszechświata. Po raz pierwszy udało się wykryć sygnał z tak odległej galaktyki gwiazdotwórczej i zmierzyć skład jej gazów. Naukowcy stwierdzili, że masa atomowa gazu zawartego w galaktyce (znanej jako SDSSJ0826+5630) jest prawie dwukrotnie większa niż masa gwiazd, które jesteśmy w stanie w niej zaobserwować (tutaj możesz sprawdzić, w jaki sposób kosmos widzą astronomowie)

Sygnał wykryty przez zespół został wyemitowany, kiedy wszechświat miał zaledwie 4,9 miliarda lat, co sprawia, że naukowcy mogą dzięki niemu spojrzeć wstecz o nawet 8,8 miliarda lat. Dzięki soczewkowaniu grawitacyjnemu możliwe było wzmocnienie tak starego sygnału, którego w innych warunkach nie bylibyśmy w stanie uchwycić. W tym konkretnym wypadku za efekt soczewkowania odpowiedzialna jest inna galaktyka leżąca na drodze pomiędzy nami a źródłem sygnału. Zakrzywia ona przestrzeń wokół siebie, dzięki czemu wędrujący w przestrzeni sygnał radiowy mógł zostać wzmocniony nawet 30-krotnie.

Źródło: technology.org