Koniec roku widać już na horyzoncie. W tym szale poświątecznym warto pamiętać, że czas na zrobienie terminowych przelewów jeszcze w 2022 roku właśnie się kończy. Lepiej się pośpiesz, jeśli masz do wykonania ważną płatność.

Przelew jeszcze w tym roku - lepiej się pośpiesz

O ile pieniądze, które zwracamy znajomym za wspólne wyjście na obiad lub przelew do rodziny za utrzymanie wspólnego konta na Netflix (z którymi firma zamierza walczyć już w 2023 roku) raczej nie są obarczone terminowością, tak każdy z nas może mieć zobowiązania, które muszą dotrzeć do odbiorcy do określonego terminu.

Jeśli zatem musisz wykonać przelew, który powinien dotrzeć do odbiorcy jeszcze w 2022 roku - masz ostatnie chwile, aby go zlecić w banku. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) informuje właśnie o ostatnich sesjach rozliczeniowych w tym roku.

Kiedy najpóźniej zrobić przelew, aby dotarł przed końcem roku?

Graniczna data to 30 grudnia. KIR informuje, że ostatnie sesje rozliczeniowe w systemie Elixir będą realizowane w piątek o godzinach 9:30 oraz 13:30. Oznacza to, że zabraknie sesji realizowanej o 16:00.

Przelewy wykonane po godzinie 13:30 w piątek (30 grudnia) zostaną zrealizowane dopiero w 2023 roku.

Przelewy realizowane w standardowym systemie Elixir najlepiej zlecić za pośrednictwem aplikacji banku w internecie. Daje to gwarancję, że unikniesz oczekiwania w kolejce - a tym samym na pewno zdążysz przekazać pieniądze odbiorcy jeszcze w tym roku.

Można też skorzystać z Express Elixir

Warto sprawdzić jednak, czy twój bank obsługuje ten system (najlepiej dzwoniąc na infolinię) i w jakich konkretnych dniach oraz godzinach jest on dostępny. W wielu bankach Express Elixir jest całodobowy i można zlecić przelew w tym systemie nawet w weekendy oraz święta. Można go wykonać zarówno w aplikacji bankowej (przez internet), ale też udając się do placówki banku.

Źródło: Twitter @KIR__pl