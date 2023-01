Ekrany sprawiają więcej problemów, niż dają pożytku. Tak przynajmniej twierdzi prezes BMW, Oliver Zipse, według którego w ciągu 10 lat z samochodów znikną wszelkie możliwe ekrany.

BMW: ekrany znikną z samochodów w ciągu 10 lat

Bynajmniej nie będzie to „fanaberia” samych producentów, a montowania ekranów zakażą przepisy. Oliver Zipse, szef BMW zauważył, że to wyświetlacze w samochodach są główną przyczyną wypadków - a nie nadmierna prędkość. Warto jednocześnie przypomnieć, że Zipse w ostatnim czasie zapowiadał, że to auta napędzane wodorem są przyszłością.

Kierowcy spoglądając na coraz to większe ekrany przedstawiające szereg informacji mniej lub bardziej zbędnych podczas jazdy rozpraszają się, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo na drodze. Właśnie dlatego w ciągu kolejnych 10 lat przepisy mają zakazać montowania jakichkolwiek ekranów w samochodzie.

W takim razie - co pojawi się zamiast ekranów?

Odpowiedź na to pytanie właściwie jest już w obiegu, acz nie jest to rozwiązanie stosowane w każdym pojeździe. Mowa o wyświetlaczach przeziernych (tzw. head-up), które wyświetlają informacje potrzebne kierowcy (prędkość, wskazania nawigacji etc.) bezpośrednio na szybie czołowej samochodu.

Ekrany zostaną zastąpione wyświetlaczami head-up. Kierowcy w ten sposób mają być bardziej skupieni na drodze i nie odrywać wzroku od sytuacji przed samochodem.

Zastosowanie wyświetlacza head-up pozwala zminimalizować ryzyko roztargnienia kierowcy podczas prowadzenia, bo wszelkie informacje widoczne są w tym samym miejscu, gdzie powinien być skierowany wzrok kierowcy w trakcie jazdy - na przedniej szybie.

BMW już pokazało samochód bez ekranów

Oliver Zipse „przepowiadając” przyszłość jest już gotowy na ewentualne przepisy zakazujące montowania ekranów w samochodach. Zaprezentowany podczas targów CES 2023 koncepcyjny model Dee, zwiastujący nadchodzące auta z linii Neue Klasse pokazują, że samochody bez ekranów są w zasięgu producentów.

Jeśli zatem Zipse jest pewien swoich przekonań, w okolicach 2025 roku, kiedy na drogach pojawi się Neue Klasse powinniśmy zobaczyć pierwsze samochody bez ekranów.

Jakie jest Wasze zdanie? Ekrany w samochodach rzeczywiście czeka rewolucja, która spowoduje całkowite ich usunięcie? Dajcie znać w komentarzach.

