Konkretniej - mowa o jednostkach państwowych w Szlezwiku-Holsztynie, kraju związkowego w Niemczech. Jego władze zamierzają całkowicie przejść na oprogramowanie open-source.

Linux zamiast Windowsa, LibreOffice zamiast Microsoft Office. Szlezwik-Holsztyn przechodzi na open-source

Już śpieszę z wytłumaczeniem: Szlezwik-Holsztyn to niewielki, zamieszkały przez niespełna 3 miliony osób kraj związkowy Niemiec, w którym najbardziej zaludnione miasto stanowi jego stolica - Kilonia (ok. 250 tys. mieszkańców). To niewielki obszar, ale z całkiem dużymi ambicjami w kontekście podejścia do oprogramowania.

Na wszystkich komputerach należących do urzędników oraz nauczycieli państwowych do końca 2026 roku system Windows ma zostać zastąpiony GNU/Linux. Analogiczne zmiany będą dotyczyć każdego płatnego oprogramowania, które posiada swój darmowy odpowiednik open-source.

Władze kraju ogłosiły, że rozwijają właśnie projekt przejścia na oprogramowanie open-source we wszystkich jednostkach administracyjnych (również szkołach). Z racji tego, że plan jest realizowany już od dawna - wkrótce możemy spodziewać się całkowitego porzucenia płatnych programów na rzecz darmowych. Na ten moment władze już zrezygnowały z Windowsa na rzecz Linuksa, a popularny program do wideokonferencji - Zoom został już zastąpiony Jitzi.

Większość pracowników ma już doświadczenie w pracy z programami open-source

Jak twierdzi Jan Philipp Albrecht, minister cyfryzacji - wiele państwowych pracowników w Szlezwiku-Holsztynie jest już przeszkolona do pracy z oprogramowaniem typu open-source, ponieważ te są wykorzystywane już od dawna. Okazuje się, że Microsoft Word nie jest niezastąpiony - a dowodem na to jest LibreOffice, którego funkcjonalności dla pracowników są w zupełności wystarczające.

Plan, który realizują władze w Szlezwiku-Holsztynie ma pokazać innym, że oprogramowanie open-source działa dobrze i można go używać na szeroką skalę.

Myślicie, że wkrótce będziemy słyszeć o kolejnych podobnych akcjach, czy raczej będzie to projekt, który nie będzie chętnie powielany? Dajcie znać w komentarzach.

