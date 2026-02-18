Zaczęło się odliczanie do Google I/O 2026. Co szykuje Google?

Google oficjalnie ogłosił datę tegorocznej edycji Google I/O, czyli najważniejszej konferencji poświęconej jego aplikacjom, usługom i systemom operacyjnym.

Google I/O 2026 zaplanowano na 19-20 maja. Pierwszego dnia tradycyjnie odbyć ma się konferencja otwierająca, podczas której omówione zostaną nowości związane z Androidem, Gemini, Chrome’em, Google Cloud i innymi usługami.

Można oczekiwać, że mniej więcej w tym czasie odbędzie się pełny pokaz Androida 17, którego testy ruszyły w połowie lutego. "Mniej więcej", bo w ubiegłym roku Google zdecydował się poświęcić Androidowi mniejszą prezentację, która odbyła się tydzień przed właściwym I/O.

Spodziewam się, że Google ujawni także kolejną porcję szczegółów na temat inteligentnych okularów z Androidem XR, które mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Google naliczył, że podczas konferencji otwierającej ubiegłoroczne I/O słowo "Gemini" padło 95 razy. Można więc bezpiecznie założyć, że i tym razem wydarzenie zostanie zdominowane przez sztuczną inteligencję.

Co z nowymi smartfonami, słuchawkami czy smartwatchami? Nowe produkty z linii Google Pixel najpewniej ujrzą światło dopiero latem, choć niewykluczone, że podczas I/O producent uchyli rąbka tajemnicy na ich temat.