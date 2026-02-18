Zawrotne tempo zmian. Seria Xiaomi 18 nabiera kształtów

Jeszcze nie doczekaliśmy się premiery serii Xiaomi 17 w Polsce, a po internecie hulają już plotki na temat serii Xiaomi 18. Producent ponownie chce postawić na mocną specyfikację, choć pojawiają się informacje, że zrezygnuje z potencjalnie najmocniejszego układu obliczeniowego.

W Polsce w dalszym ciągu czekamy na smartfony z serii Xiaomi 17 i to czekanie staje się o tyle nieznośne, że producent zaczyna kierować swoje wysiłki w Chinach na nowe warianty. W serii 18 ma pojawić się sporo ulepszeń, nie tylko tych dotyczących aparatów.

Xiaomi 18 może wyglądać jak iPhone... 16 Pro

Na weibo pojawił się render wersji bazowej Xiaomi 18, który sugeruje, że firma zagarnie dla siebie design, który przez lata był znakiem rozpoznawczym iPhone’ów z serii Pro. Postawienie na kwadratową wyspę z aparatami umieszczonymi niczym wierzchołki trójkąta to zabieg stosowany przez Apple od serii iPhone 11 Pro. Do tego płaski tył i boki i mamy kombinację, która każe się zastanawiać, czy Xiaomi nie poszło o krok za daleko.

Wygląda znajomo, czyż nie?

To, co jednak ważne na co dzień, to specyfikacja, a tu seria Xiaomi 18 powinna mieć sporo do zaoferowania. Dwa z aparatów w Xiaomi 18 Pro mają otrzymać matryce o rozdzielczości 200 Mpix. Rekord może pobić przedni aparat, który miałby otrzymać matrycę 100 Mpix dzięki zastosowaniu nowego rodzaju sensora z mniejszymi pikselami. To rozwiązanie najprawdopodobniej przechodzi teraz testy, więc ostatecznie nie musi się wcale pojawić w nowym flagowcu.

Może być jeszcze lepiej, ale najpewniej będzie też drożej

Jeśli jednak wierzyć Debayanowi Roy regularnie dostarczającemu przecieki na temat urządzeń mobilnych, w nowych flagowcach pojawią się imponujące baterie, o pojemności co najmniej 7000 mAh. Producent postawi na rozróżnienie poprzez zastosowane układy obliczeniowe. Xiaomi 18, 18 Pro i 18 Pro Max mają korzystać ze Snapdragona 8 Elite Gen 6. Z kolei Xiaomi 18 Ultra jako jedyny otrzyma Snapdragona 8 Elite Gen 6 Pro o najwyższej wydajności.



Tak może prezentować się seria Xiaomi 18

Zaskoczyć nie powinny zastosowane ekrany. Zarówno Xiaomi 18, jak i Xiaomi 18 Pro wykorzystają panele o przekątnej 6,3 cala 120 Hz wykonane w technice LTPO OLED. W przypadku Xiaomi 18 Pro Max oraz Xiaomi 18 Ultra ekran osiągnie rozmiar 6,9 cala i także będzie to panel LTPO OLED.

Flagowce Xiaomi najpewniej nie będą tanie, a zastosowanie Snapdragona 8 Elite Gen 6 Pro może wynieść cenę modelu Ultra na ultrawysoki poziom. Może to wynikać z zastosowania niższego procesu litograficznego, ale i podkręcenia taktowania zegarów do poziomu nawet 5 GHz. Oprócz tego układ w wersji Pro obsłuży nowe pamięci operacyjne LPDDR6 oraz pamięci na pliki UFS 5. Przyszłoroczne smartfony mogą być zatem jeszcze droższe.