Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla ludzkości? Szef NVIDII stawia sprawę jasno

Czy sztuczna inteligencja zagraża ludzkości? Jensen Huang, szef NVIDII, komentuje obawy związane z AI. Jednocześnie wskazuje, że przyszłość przyniesie inne wyzwania.

Sztuczna inteligencja (AI) przestała być tylko domeną laboratoriów i filmów science-fiction. Jeszcze dekadę temu AI kojarzyła się głównie z rozpoznawaniem obrazów czy prostymi algorytmami predykcyjnymi. Dziś jej możliwości sięgają znacznie dalej. Współczesne modele językowe (LLM) potrafią tworzyć teksty, programować, doradzać w kwestiach medycznych czy prawnych, a nawet pomagać w komponowaniu muzyki czy projektowaniu architektonicznym.

Coraz więcej zadań, które dawniej wymagały ludzkiego udziału, jest teraz realizowanych przez AI. Systemy uczą się na ogromnych zbiorach danych, analizują informacje w ułamkach sekund i podejmują decyzje z szybkością i dokładnością, której człowiek nie jest w stanie dorównać. Nie dziwi więc, że wśród niektórych ekspertów pojawia się obawa – czy rozwój AI nie posunie się “za daleko”? Czy maszyny mogą kiedyś zastąpić ludzi w kluczowych obszarach życia?

Koniec świata przez AI?

O takie perspektywy został zapytany Jensen Huang, szef NVIDII – firmy odpowiedzialnej za tworzenie układów do trenowania modeli AI – w rozmowie z Joe Roganem w popularnym podcaście:

Joe Rogan: “Nie zakładam, że AI zrobi nam krzywdę, ale obawa polegałaby na tym, że stracimy kontrolę i przestaniemy być dominującym gatunkiem na planecie. To, co stworzyliśmy, mogłoby teraz być ponad nami. Brzmi to śmiesznie?”

Jensen Huang: “Nie, po prostu uważam, że to się nie wydarzy. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Wierzę, że możliwe jest stworzenie maszyny, która imituje ludzką inteligencję – rozumie informacje, instrukcje, potrafi analizować problemy i je rozwiązywać. Wierzę w to całkowicie. W ciągu kilku lat, może dwóch–trzech, prawdopodobnie 90 proc. światowej wiedzy będzie generowane przez AI.”

Czekają nas inne wyzwania

Słowa Huang pokazują ogromny potencjał AI, ale także wywołują pytania o przyszłość rynku pracy, edukacji czy nawet samego społeczeństwa. Jeśli większość wiedzy będzie powstawać dzięki maszynom, ludzie będą musieli odnaleźć nowe role – takie, których AI nie będzie w stanie przejąć.