Słuchanie muzyki w 2026 roku. Google szuka rozwiązania współczesnych problemów

Jeśli podczas słuchania muzyki lubisz czuć, że masz do czynienia z wytworem ludzkiej kreatywności, a nie ciągiem zer i jedynek wygenerowanym przez bezdusznym algorytm AI, to nastały dla ciebie ciężkie czasy. Ale Google nadciąga z odsieczą.

Serwisy streamingowe są aktualnie zalewane utworami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. We wrześniu ubiegłego roku platforma Spotify ogłosiła, że w ciągu 12 miesięcy usunęła z biblioteki serwisu ponad 75 mln utworów wygenerowanych przez AI. Przy czym były to głównie nagrania naruszające prawa autorskie artystów lub utwory wyjątkowo kiepskiej jakości, bo rozpowszechnianie muzyki AI samo w sobie zabronione nie jest.

Utwory AI od tradycyjnych coraz trudniej jest odróżnić na słuch, ale rozwiązaniem tego problemu mają być cyfrowe znaki wodne, które - choć niesłyszalne dla człowieka - mogą być wykrywane przez algorytm. Google stosuje autorski znak wodny SynthID, ale dotychczasowy proces weryfikacji jest mało intuicyjny – wymaga od użytkownika pobrania lub ręcznego nagrania utworu i i przesłania pliku dźwiękowego do asystenta Gemini w celu analizy. Wkrótce może się jednak pojawić wygodniejszy sposób.

Smartfony z Androidem same wykryją muzykę AI?

Serwis Android Authority przeprowadził analizę kodu źródłowego najnowszej wersji aplikacji Google na Androida. W kodzie zaszyte zostały komunikaty "Cały lub część tego dźwięku została wygenerowana lub edytowana za pomocą Google AI" oraz "Zawartość wygenerowana przez AI". Wygląda więc na to, że Google chce zintegrować detektor znaków wodnych SynthID bezpośrednio z domyślnym narzędziem do wyszukiwania piosenek Androida.

Warto jednak zaznaczyć, że doniesienia te opierają się na wczesnej analizie plików instalacyjnych. Oznacza to, że funkcja znajduje się w fazie testów i jej ostateczna forma – lub same plany jej publicznego udostępnienia – mogą jeszcze ulec zmianie. Nie jest też jasne, czy smartfony z Androidem będą w stanie rozpoznać inne znaki wodne niż SynthID. Ten jest bowiem wykorzystywany głównie do oznaczania utworów z modelu Google Lyria 3, podczas gdy nagrania z konkurencyjnej usługi Suno są od niego wolne.